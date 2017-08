Se mató cuando trepaba la reja de su casa

Detrás de este vehículo encontraron el cuerpo de José Pinto. Foto Joaquín Ramírez.

Cuando regresaba de parrandear con varios amigos cerca de su casa, José Enrique Pinto Villanueva se tropezó con la muerte al intentar saltar las rejas de su vivienda, localizada en el barrio Alfonso López de Valledupar.

A las 5:00 de la mañana de ayer, la familia Pinto Villanueva encontró el cuerpo del hombre de 42 años en la esquina de la terraza de la casa, en la carrera 16 con calle 13B.

“Alrededor de las 4:40 de la mañana sentí un fuerte golpe, me asome a la ventana pero no vi nada, cuando sacó a los perros a pasear me percato que el señor está adentro de su casa tirado en la esquina con el pantalón desajustado, le avisé a los familiares y notaron que no respiraba”, contó un vecina de sector.

Las versiones indican que ‘El Cacique’, como era conocido de cariño José Pinto, por gustarle las canciones de Diomedes, había salido en la tarde del sábado a tomarse unos tragos con amigos del barrio y al regresar de vuelta a casa no tenía llaves, optó por brincar las rejas y se cayó, sufriendo una fractural fatal en el cuello.

“Nosotros dormimos en la parte de atrás de la vivienda, no sabemos sin gritó al ver que no tenía llaves porque no tenemos timbre; se trepó en la reja y murió”, afirmó Astrid Villanueva, madre de ‘El Cacique’.

Aunque en un desesperado intento por reanimar a su ser querido los familiares lo trasladaron a la clínica Laura Daniela, a los cinco minutos de estar en el centro asistencial los galenos avisaron que ya no tenía signos vitales.

“Quizá él falleció de manera inmediata o el tiempo en que nos dimos cuenta fue indispensable para que recibiera los primeros auxilios porque mi suegro estaba sentado en la banca de la terraza y no notó la presencia de él por un objeto que tapaba el cuerpo, sino hasta que avisó la vecina”, explicó un cuñado del hombre muerto.

José Enrique Pinto Villanueva trabajaba como mensajero, dejó dos hijos y vivía en la casa de sus progenitores.

