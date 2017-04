“Se están masacrando entre los mismos artistas”: Rolando Ochoa

Rolando Ochoa estuvo desde 2007 hasta 2011 con Martín Elías, en una primera era que dio como fruto cuatro trabajos discográficos. Foto archivo particular.

Con el dolor que embarga su corazón, Rolando Ochoa habla de su proceso con Martín Elías Díaz Acosta en un tránsito de dos paradas, entre 2007 y 2012, y luego a partir de 2014 hasta el jueves anterior cuando se produjo la muerte del hijo de Diomedes Díaz, luego de accidentarse en un sector cercano al municipio de San Onofre, Sucre.

Más que un compañero de fórmula, el acordeonero miraba al joven intérprete de 26 años como un “hijo”. Era algo especial porque Rolando había hecho carrera con dos hijos de ‘El Cacique de La Junta’. Primero con Diomedes Dionisio y después con Rafael Santos.

A pesar del dolor que le produce haber perdido a su amigo y cantante, Rolando explicó que los seguidores no pueden alejar a los artistas entre sí cuando de elogios se trata, principalmente porque eso genera molestia, rencilla y apatía entre cantantes, acordeoneros y muchos más integrantes de la música vallenata.

“Aquí solo hay que aceptar la voluntad de Dios; pienso que son cosas que Él las permitió así y no hay nada que hacer”, advirtió el hijo de Calixto Ochoa en la mañana de ayer cuando el cuerpo de Martín Elías permanecía en cámara ardiente en la tarima Colacho Mendoza del Parque de la Leyenda Vallenata.

Agregó que “Martín era un muchacho soñador, cuando iniciamos me pagaba de vez en cuando porque yo no iba a ser su acordeonero, él me contrató para que le hiciera su primer disco y me llevaba de $100.000 o cuando podía me entregaba algo más; después terminamos unidos y realizamos grandes trabajos”.

Nueve producciones realizó Martín Elías Díaz, cinco de ellas con el acordeón de Ochoa, el encargado de “pulir el diamante en bruto” para el vallenato.

“Él fue aprendiendo poquito a poquito. Desde el primer CD fue evolucionando hasta que llegó ‘El terremoto’ (2011) que lo hizo más seguro, luego entró una era con ‘Juancho’ De la Espriella y fue quien lo educó y ayudó a organizarse como persona, como grupo, también fue un pilar en la vida de Martín. Al final yo termino de formar ese diamante, pero gracias a Dios le regalamos a Colombia un gran artista, se lo disfrutaron, lo gozaron y espero que esto quede de enseñanza”, declaró Rolando.

Aprovechó y mandó una voz de alerta para todos los amantes de la música vallenata, especialmente a aquellos que dicen llamarse “seguidores”.

“Ya está bueno de los número uno, dos o tres; que tú llenaste y yo no; ya está bueno de esa estupidez porque se están masacrando entre los mismos artistas y los seguidores. Este es un llamado a todos los seguidores, que saben que los amamos porque hacemos música para ellos, pero que no nos tenga que unir una tragedia de estas, el señor Jesucristo no quiere eso, el Señor quiere armonía, cariño y amor”, puntualizó.

El CD de Martín Elías y Rolando Ochoa con más éxito fue ‘El terremoto’, que lo entregaron al público el 15 de abril de 2011, cuando realizaron un concierto en vivo en la plaza Alfonso López de Valledupar.

Crítica a la falta de inversión en las vías

Dolido por el hecho que produjo el deceso de Martín Elías, como es el mal estado de la vía que conduce de San Onofre a Santiago de Tolú, este acordeonero con más de 25 años de vida artística rechazó las malas inversiones del Gobierno Nacional y local sobre los tramos viales del país.

“Ponen dos peajes y no arreglan las carreteras, ese tramo de San Onofre es extremadamente malo y cobran, pero están las mismas personas robándose la plata y haciéndose ricos a costilla de esto. Tiene que pasar una tragedia para que se pronuncien, pero estoy seguro de que todo es por Martín, pero ya debe haber más de un muerto en esa carretera”, sostuvo Rolando.

Conminó a los funcionarios públicos y contratistas a “que tomen conciencia, porque ellos creen que el dinero se lo llevarán en un cajón y no, ni lo alcanzarán a disfrutar. Son personas que toman los proyectos y no los realizan ¡háganlos por lo menos!”, manifestó Ochoa al referirse al accidente vial en el que Martín Elías quedó gravemente herido y horas después falleció en la Clínica Santa María de Sincelejo.

“El CD quedó cantado”

Un álbum de 13 canciones preparaban Martín Elías y Rolando Ochoa para entregarlo al público, el próximo 7 de junio, con el respaldo de Sony Music.

Los compositores escogidos para el disco, que quedó listo en un 95 %, son los siguientes: Sergio Luis Rodríguez, Joe Arroyo, ‘Franco’ Argüelles, Jhon Mindiola,

Rolando Ochoa (tres), Edgar Alfredo Zabaleta, Alberto ‘Tico’ Mercado, Omar Geles (dos), Diego Daza y Martin Elías Díaz.

“En la última semana, antes de Semana Santa, Martín cantó su CD. Gracias a Dios que le dio el tiempo para escucharlo y sentirse bien con lo que hizo. Son 13 canciones que están cantadas, con todos sus arreglos y lo único que faltaba era la mezcla de todo un proceso que se hizo en mis estudios de grabación”, declaró Rolando Ochoa.

Por Carlos Mario Jiménez

Carlos.jimenez@elpilon.com.co