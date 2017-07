Se aclara el panorama para la Ruta del Sol, sector tres

Aunque el proyecto vial Ruta del Sol, sector tres, parecía desestabilizarse ante la crisis económica que presentaba, el ‘espaldarazo’ del Gobierno Nacional le da un giro que favorece a los contratistas que dependen de esta obra.

Aunque el proyecto vial Ruta del Sol, sector tres, parecía desestabilizarse ante la crisis económica que presentaba, el ‘espaldarazo’ del Gobierno Nacional le da un giro que favorece a los contratistas que dependen de esta obra.

Así se concluyó en la reunión del pasado viernes en la capital del país, donde el ministro de Transporte, Jorge Eduardo Rojas, aclaró que el acuerdo para el pago de los $25.000 millones se mantiene y el primer desembolso de $10.000 millones para el pago de proveedores se realizaría la tarde del viernes y los $15.000 millones restantes en los primeros días de agosto. La responsabilidad de estas acreencias recae en la Constructora Ariguaní (Salini Impregilo) y en su contratante Yuma Concesionaria (Salini Impregilo, Grupo Conalvías, Bancolombia y Protección).

Frente a la continuidad de la obra, se realizará una reunión entre los máximos representantes de Yuma Concesionaria y el presidente de la Agencia Nacional de Infraestructura, ANI, Luis Fernando Andrade, con el fin de analizar la situación del proyecto y establecer un cronograma de trabajo para la búsqueda de soluciones.

El encuentro, que tenía por objeto buscar soluciones que permitan dar continuidad al proyecto vial Ruta del Sol, sector tres, y como parte de los compromisos pactados el pasado 14 de julio en Bosconia – Cesar, estuvieron representantes del gobierno nacional, con autoridades locales, proveedores, comerciantes y representantes de Yuma Concesionaria.

En la reunión, de acuerdo a voceros de la ANI, se abordaron temas como el pago de las deudas a proveedores, para lo cual se trabaja en la gestión de soluciones a corto y mediano plazo, y la situación económica para la continuidad del proyecto, para lo cual se comenzará desde el día martes con mesas de trabajo con el concesionario.

El ministro de Transporte aseguró que “desde que se presentó la dificultad en el proyecto Ruta del Sol, sector tres, el Gobierno Nacional en cabeza de la ANI ha coordinado y gestionado posibles soluciones dentro de lo establecido contractualmente, manteniendo diálogo constante con los afectados”.

Respecto a las obligaciones con los proveedores, el jefe de la cartera de Transporte aseguró que Bancolombia, gracias a la gestión del sector transporte, se comprometió a revisar el trámite del préstamo puente, que de ser viable, estaría aprobado en las próximas semanas.

A la reunión asistieron: el vicepresidente Ejecutivo de la ANI, Luis Fernando Mejía; el viceministro de Infraestructura (e), Carlos García; el gobernador del Cesar, Francisco Ovalle; el alcalde de Bosconia, Juan Enrique Aarón; el senador Alfredo Gnecco; los representantes Cristian Moreno y Eloy ‘ Chichi’ Quintero; funcionarios de Yuma Concesionaria y el EPC Ariguaní (Impregilo); así como representantes de los proveedores y comerciantes.

Voces de algunos asistentes

Oliver Vásquez, subcontratista del proyecto vial, manifestó que el balance es favorable. “Nos giraron lo que habían pactado inicialmente para pagar salarios y seguridad social en todos los empleados, incluyendo las deudas pequeñas que teníamos con el comercio; y posteriormente en 10 días, a partir del viernes, nos quedaron a hacer otro abono para cancelarles a los propietarios de los vehículos”.

Agregó que “tentativamente en tres semanas, puede ser en un mes, pagarían la totalidad de la deuda, porque depende del crédito bancario o crédito puente, estimado en 120 mil millones de pesos a 200 mil millones de pesos. El reinicio de obras está sujeto al pago de estas deudas”.

Según Vásquez, Constructora Ariguaní seguiría con la obra, lo que significaría la continuidad del empleo para los que iban a despedir y el beneficio para la Nación, que requiere este proyecto porque si lo dan por terminado tendría que volver a licitar, lo que implicaría dos años de atraso de la obra.

“Estamos apoyando a la constructora Ariguaní porque nos dimos cuenta que el atraso no fue culpa de ellos, sino de la falta de gestión de Yuma Concesionaria que no debió esperar que tomáramos acciones de hecha para gestionar. Si el representante de esta empresa, Leonardo Castro, veía que solo habían recursos hasta diciembre no debió permitir que continuáramos en el trabajo”, subrayó.

El alcalde de Bosconia, Juan Enrique Aarón Rivero, manifestó que “cuando llegamos a la reunión el ministro de Transporte había adelantado algunas gestiones y encontramos soluciones concretas como un giro inicial de $10.000 millones, el giro de $15.000 millones en diez días y que en tres semanas será aprobado un crédito a corto plazo para pago a proveedores de la banca”.

Para el funcionario, “el hecho de que la Fiscalía haya mencionado a la Ruta del Sol, sector tres, en el caso Odebrecht, no es ningún obstáculo para que la banca efectúe créditos a la constructora”, agregando que el último compromiso en aras de salvar el proyecto es que van a realizar mesas de trabajo con la concesionaria, contratista y banca para un crédito mayor, que pueda financiar la obra.

“Este proyecto en verdad lo veíamos embolatado, pero con la participación de la dirigencia nacional confiamos en que saldrá adelante”, acotó.

Por su parte, el representante Cristian Moreno Villamizar, es de destacar el compromiso del Ministro de Transporte, en representación del gobierno nacional, de no permitir la parálisis de las obras del sector tres de la Ruta del Sol u ocurra una terminación de la misma, como pasó con la Ruta del Sol, sector dos.

“A largo plazo se pactó una reunión del gobierno nacional con representantes de Yuma Concesionaria y todos sus socios para ver el cierre financiero de esta concesión, lo cual implicará que revisen aspectos técnicos y económicos y que el gobierno nacional revise las condiciones. En el caso de detectar desequilibrio financiero se podrán tomar las decisiones necesarias y se les de así continuidad de las obras que solo llevan un 40% de ejecución física”, puntualizó.

El representante Eloy Quintero afirmó que el problema que se presentaba en este proyecto era que el sector financiero les había cerrado las puertas a los contratistas, el cual fue solucionado por el Ministerio de Transporte.

Se divisa luz verde para Ruta del Sol, sector dos

El representante Moreno aseguró que “frente al sector dos de la Ruta del Sol delegados del gobierno nacional estaban frente a un Tribunal de la Justicia, a través de la ANI, para que les autorizarán mediante medidas cautelares tomar los recursos que no se van a invertir en lo que resta de este año y del otro para sacar alrededor de cinco licitaciones, que garanticen la continuidad de la obra”.

¿Sabía usted que…

A los subcontrastistas de la Constructora Ariguaní les deben 150 mil millones de pesos?

Annelise Barriga Ramírez/EL PILÓN