Santos le prometió a Nairo revisar el presupuesto destinado para el deporte

Ante la polémica desatada por el anuncio del recorte del presupuesto para el deporte colombiano, el escarabajo boyacense, Nairo Quintana sostuvo este jueves una reunión con el Presidente Juan Manuel Santos en la Casa de Nariño, en la cual trataron temas relacionados con la ayuda que brinda el Gobierno al deporte colombiano.

En el encuentro el ciclista colombiano apuntó: “sabemos que este Gobierno ha ayudado mucho, las ayudas que ha hecho en infraestructura, sabemos que necesitamos más, pero este Gobierno nos ha ayudado mucho y estamos agradecidos”

“Presidente, aquí como defensor de todos los deportistas, tenía el compromiso de venir a hablarle de la preocupación que teníamos. Con tranquilidad, sabiendo lo que nos acaba de decir a todos, que va a revisar nuevamente la cifra y, bueno, pienso que los deportistas estaremos un poco más tranquilos. Sabemos por los momentos por los que pasa el país y todos debemos entender”, dijo el pedalista

“Esperamos que sea una buena cifra y que sea bueno para todos”, agregó.

En declaraciones a los periodistas, el campeón del Giro de Italia y de la Vuelta a España afirmó que, tras hablar con el Presidente, se siente más tranquilo, porque el Mandatario le explicó lo que el Gobierno ha venido haciendo en temas de infraestructura y de grandes escenarios deportivos.

Nairo sostuvo que “hay que tener tranquilidad, sabemos por lo que pasa el país, tenemos que ser equitativos”.

¿Qué dijo Santos?

Por su parte, el Presidente Santos contó detalles de la conversación: “Aquí estoy con Nairo Quintana, que me trajo un gran regalo de cumpleaños: su camiseta que usó en la Vuelta a España. Me pidió que defendiera el deporte. Le expliqué que hemos hecho muchísimo por el deporte colombiano: que en el presupuesto del año entrante no vamos a recortar la ayuda a los deportistas”.

“El recorte es en infraestructura, pero que de todas maneras vamos a revisar esa cifra, y que el deporte colombiano, personas como Nairo, que han sido nuestros héroes, nuestros embajadores, seguirán teniendo todo el apoyo del Gobierno y todo mi apoyo personal, porque siempre he creído en el deporte, siempre he creído que el deporte es algo fundamental para cualquier sociedad”, indicó el Jefe de Estado.