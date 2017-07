Ruta del Sol sector tres en el camino a la quiebra

Con esta crisis de las contratistas del Estado, están en riesgo las empresas subcontratadas que adquirieron productos con el gremio de comerciantes de Bosconia, Chiriguaná y El Paso.

Un futuro desolador se vislumbró luego de la reunión convocada por los contratistas y el gremio de comerciantes de los municipios de Bosconia, El Paso y Chiriguaná, quienes están ad portas de una quiebra por el incumplimiento de los pagos por parte de la concesionaria Yuma y de la empresa Promotora de la Construcción, Constructora Ariguaní.

La conclusión de la reunión que se llevó a cabo ayer, en las instalaciones de Invías Cesar, es que la concesionaria no tiene dinero para pagar a las empresas subcontratadas para la construcción del proyecto vial.

Yuma argumenta que los bancos no quieren hacerles créditos y por esa razón no podrán seguir sosteniendo los pagos a los proveedores y la constructora Ariguaní también declaró no tener las condiciones financieras para pagar.

Hoy las obras de la Ruta del Sol sector tres están paradas debido a la crisis de Yuma, concesionaria que argumento no puede seguir sacando dinero para invertir en obras sin que la ANI autorice porque no se puede disponer de recursos de la fiducia para pagar a los proveedores.

La Ruta del Sol sector tres contempla cerca de 465 kilómetros, se compone de dos corredores viales; el primero comprendido entre San Roque (Cesar) y la Ye de Ciénaga (Magdalena), y, un segundo, entre el Carmen de Bolívar (Bolívar) – Bosconia y Valledupar.

La crisis de Yuma viene desde que Conalvias se declaró en quiebra en el 2015 y se acogió a la Ley 1116 de 2006 que contempla el régimen de insolvencia empresarial y quedó adeudándole a los trabajadores de la ruta del sol tres cerca de 70 mil millones de pesos que fueron asumidos por la Concesionaria.

Conalvías poseía el 28.7% de las acciones de Yuma Concesionaria S.A., la empresa adjudicataria del tramo tres de la Ruta del Sol. Tal declaración de insolvencia dejó el proyecto en riesgo y tambaleando en el largo tiempo para su terminación y hoy se anuncia otra insolvencia, ahora por parte de Yuma.

Con esta crisis de las contratistas del Estado, también quedan en riesgo las empresas subcontratadas que adquirieron productos con el gremio de comerciantes de Bosconia, Chiriguaná y El Paso, con una deuda de cinco meses que asciende a 150 mil millones de pesos.

El representante a la Cámara por el Cesar, Cristian José Moreno, dijo que ‘los platos rotos’ los terminarán pagando los comerciantes de la región. “Exigiremos que el gobierno macional les dé una respuesta a los comerciantes por la falta de planificación; estamos haciendo contrato hoy con unas empresas que nos reportan una información de incapacidad con lo que se avecina una grave crisis en Bosconia, El Paso y Chiriguaná.

Entre los acompañantes de esta reunión, donde se consolida llegar a acuerdo con la ANI está el representante a la Cámara, Eloy ‘Chichí’ Quintero, quien manifestó: “es muy preocupante porque los comerciantes tienen un compromiso y esto traerá una crisis no solo en el desarrollo de la vía sino en la sostenibilidad de sus casas y por ende del comercio de la región; esperamos que el gobierno resuelva este problema y que se cumplan los compromisos de esta reunión”.

Por Adriana Palomo Molina