Rolando Ochoa tenía planeado separarse de Martín Elías

Rolando Ochoa y Elder Dayán Díaz.

El mundo vallenato conoció ayer oficialmente la unión musical entre Rolando Ochoa y Elder Dayán Díaz, hecho que comenzó a tejerse después del fallecimiento de ‘El Gran Martín Elías’.

Durante la rueda de prensa Rolando Ochoa explicó que tenía planes de emprender un proyecto como cantautor solista y solo estaría un año más como pareja musical de Martín Elías.

“Sí tenía pensado de pronto el otro año ya no continuar con Martín, de pronto él no lo sabía, lo hablé con mis amigos y era como un proyecto que tenía, de pronto del otro año ya retirarme, pero una cosa piensa uno y otra cosa piensa Dios. Entonces, todo se estropea con la muerte de Martín, fue un impacto muy fuerte sobre todo para mí, que me tocó ver todo eso, que me tocó seguir minuto a minuto todo lo que ocurrió con él, eso me hace reflexionar un poco y aguantar un poco mi idea”, explicó el artista.

Rolando precisó que su plan consistía en tener su propia agrupación como cantautor para promover sus canciones y las de su papá, Calixto Ochoa. “Sé que más adelante lo haré”, acotó.

Durante su intervención también reveló las razones que lo llevaron a decidir la consolidación de su agrupación al lado de Elder Dayán.

“Todos conocemos de su talento y pues al partir mi compañero, que prácticamente es una parte de nuestra vida que se nos va, él era uno de los seguidores más bonitos que tenía Martín, había canciones que de él que no se sabía y Elder sí se las sabía. Entonces, todo eso apuntó, no por seguir las mismas cosas, sino porque uno también se identifica con personas y yo siento que me identifico mucho con él, en lo personal y siento que va a ser para buenas cosas”, dijo el acordeonero.

El acordeonero es reconocido dentro del medio como el líder de la nueva agrupación, con respecto a quien será quien lleve la batuta de esta nueva organización musical, Rolando indicó que es una sociedad y que los dos tienen autonomía en la toma de decisiones en lo que al buen rendimiento de la agrupación respecte.

“Él tiene el mismo liderazgo que puedo tener yo, él tiene sus ideas y él tiene voz y voto en lo que se vaya a hacer, de pronto yo puedo tener un poquito más, porque tengo más experiencia que él, de pronto en lo musical, lo voy a tratar de guiar por buen camino, de pronto en eso pero ya, nada más”, precisó Ochoa en medio de una rueda de prensa, ofrecida ayer por la casa disquera ‘Codiscos’, en el hotel Sicarare de Valledupar.

Cuando fue el turno de Elder Dayán, este manifestó lo complacido que se siente en pertenecer a esta nueva agrupación, lo califica como una forma de crecimiento a nivel profesional y musical. “Me siento agradecido con Dios primero que todo, porque la voz del pueblo es la voz de Dios y todo el pueblo está con nosotros que es lo importante. Yo no voy a remplazar a Martín porque Martín es irremplazable, lo que me alegra es que la gente después del triste fallecimiento de mi hermano todo el mundo voltea la mirada es para donde Elder Dayán”, aclaró.

Al referirse a su excompañero de conjunto, Elder Dayán concluyó que Luis Guillermo De la Hoz estará muy bien ubicado en el folclor, porque ya tiene ofertas por parte de algunos cantantes y que muy seguramente dentro de poco se conocerá con quien hará pareja musical.

Perfiles

Elder Dayán Díaz, nacido en Fundación, Magdalena, hijo de Rosmery Rodríguez y Diomedes Díaz, ‘El Cacique de la Junta’ de quien indudablemente heredó la vena musical, es contador público de profesión y desde hace algún tiempo ha logrado abrirse espacio en el mundo vallenato.

Elder Dayán ha sido artífice de tres producciones discográficas al lado de su ex compañero de fórmula Luis Guillermo De la Hoz.

Rolando Ochoa tiene dinastía, desde antes de su nacimiento las notas de un acordeón, el sonido de los tambores, cajas y guacharacas estaban en su entorno, puesto que la música de su padre Calixto Ochoa, hizo que cualquier rincón de su casa fuera el lugar propicio para crear letras, melodías y canciones.

Su trayectoria musical se remonta a 1997, sus composiciones han llegado a los escenarios de todo el mundo en voces de los más reconocidos representantes de la música vallenata como lo son: Silvestre Dangond, Jorge Celedón, Jorge Iván ‘Churo’ Díaz, Daniel Calderón y los gigantes, y el fallecido Martín Elías, con quien grabó 5 exitosas producciones discográficas.

El primero en ingresar al salón Yui, del hotel Sicarare fue Rolando Ochoa, acompañado de su esposa e hijo mayor, de inmediato dio declaraciones para noticieros televisivos, manifestando que: “Gracias a Dios hoy ya se certifica lo de esta bonita unión, estamos con mucha fe, con mucha esperanza a empezar este nuevo camino al lado de este gran muchacho talentoso, que sé que dará la batalla”.

