Rolando Ochoa no se presentará en el Parque de la Leyenda

Rueda de prensa. Foto cortesía.

En rueda de prensa el acordeonero, Rolando Ochoa, compañero de fórmula del fallecido cantante Martín Elías, manifestó que no hará parte del homenaje programado para el próximo viernes, 28 de marzo, en el Parque de la Leyenda Vallenata por razones personales.

Serán los hermanos Díaz Acosta los encargados de rendir el homenaje musical en coordinación con los directivos de la Fundación Festival de la Leyenda Vallenata.

“Yo decidí, personalmente, Rolando Ochoa se hace a un lado y pues que ellos decidan, sus hermanos, que le hagan el homenaje, ellos, yo creo que son los indicados”, afirmó el acordeonero.

Ochoa también se refirió a comentarios de la fecha del lanzamiento de la producción discográfica que el desaparecido artista alcanzó a dejar grabada.

“Ayer (domingo) se sintió mucho, muchas especulaciones que yo tenía que ver con la salida del CD, quiero que ustedes que son los medios publiquen, porque yo no tengo nada que ver con lo que la SONY decida, mi decisión es de entregar el CD el día 5 de mayo o antes si es posible, no es mi responsabilidad, ni tampoco como se ha dicho que yo no respete la voluntad de Martín. Me han querido ya levantar cosas que en realidad no ocurrieron, porque en realidad la voluntad de Martín no era ni que saliera el día de su cumpleaños”.

En medio de la polémica que ha surgido por la toma de algunas decisiones por parte de familiares y empresarios, Rolando Ochoa hace un llamado a la prudencia.

La única presentación de Rolando Ochoa, en el marco del Festival Vallenato, será el sábado 29 de abril en ‘Biblos Festival ‘en compañía de Elder Dayan Díaz, hermano de Martín Elías.

