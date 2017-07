Robaron moto para cometer otro atraco

El capturado quedó a disposición de la Fiscalía por los delitos de porte ilegal de armas de fuego y hurto agravado.

Un hombre herido y otro capturado fue el saldo que dejó un intento de atraco registrado en el establecimiento comercial Empanadas Paisas, en el barrio Los Mayales, suroriente de Valledupar.

Eran las 9:40 de la noche cuando los trabajadores del local fueron sorprendidos por dos sujetos armados que los intimidaron para que entregaran el dinero producido en el día y demás pertenecías personales.

“Uno de los sujetos llegó caminando, apuntándonos con el arma hasta hacernos arrodillar adentro del local y otro lo hacía desde afuera en la moto que en se desplazaba. Nos exigían que les entregáramos todo”, relató el propietario del negocio, Michael Vargas Ordoñez.

Según relataron testigos, la oportuna reacción de un ciudadano armado que transitaba por la diagonal 6a bis con carrera 13ª frustró las intenciones de los delincuentes. Se presentó un intercambio de disparos y resultó lesionado uno de los delincuentes que logró huir del lugar.

“Cuando ciudadanos cercanos y unos oficiales de la Policía que estaban de civil notaron el atraco todos salieron a la defensa. El bandido herido alcanzó a huir pero el otro fue capturado en persecución policial”, agregó una de las personas que presenció el hecho.

La Policía al atender el caso reportó la captura de Mike George Arévalo Peña, de 23 años, quien al parecer se movilizaba en una motocicleta robada, la cual fue incinerada por la comunidad enfurecida.

ROBO MINUTOS ANTES

Los mismos sujetos armados media hora antes del intento de robo en Los Mayales habrían hurtado la moto marca Bóxer placas IXV 67, en la carrera novena.

“Dos hombres me apuntaron con arma de fuego, bajándome del vehículo; inmediatamente me desplazó al CAI de la Gobernación para entablar la denuncia, pero al llegar, minutos después me dicen que la motocicleta fue incinerada por la comunidad de Los Mayales porque rateros se desplazaban en ella”, explicó Esteban Gutiérrez Acosta, conductor del vehículo.

El capturado quedó a disposición de la Fiscalía por los delitos de porte ilegal de armas de fuego y hurto agravado.

Por Marllelys Salinas /EL PILÓN

