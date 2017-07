Rigoberto Urán, subcampeón del Tour de Francia

El ciclista colombiano realizó una buena contrarreloj.

El ciclista Rigoberto Urán se convirtió ayer en el tercer colombiano en subirse al podio de la competición francesa. Tan solo 54 segundos separaron al ciclista colombiano Rigoberto Urán, de ser campeón del Tour de Francia.

Con cada pedalazo ‘Rigo’ demostró de qué están hechos los colombianos, y de la misma forma peleó de frente a Chris Froome, el mejor del mundo en esta modalidad. Hace mucho no se veía un Tour de Francia tan apretado. Por su parte, el polaco Maciej Bodnar ganó la penúltima etapa de la competición.

Rigoberto remató de la mejor manera una contrarreloj con sustos abordo, en los últimos metros, siguió de frente contra las vallas, pero afortunadamente, todo quedó en eso, en un susto. Pues “Rigo” controló rápido la situación y enfrentó el final de la prueba de la mejor manera.

“Un segundo puesto es muy importante. Al llegar muy cerca (a 29 segundos del líder Chris Froome y a 6 de Bardet) a la última contrarreloj estaba muy abierto el Tour antes de la crono. Sabía que Froome era un rival complicado e hice todo lo que pude para ganarle, pero no fue posible”, señaló Urán.

“Creo que el balance es demasiado bueno al ser segundo y ganar una etapa. Ser segundo en el Tour es lo más importante de mi carrera deportiva”, añadió el colombiano.

Casi 50 kilómetros por hora fue la velocidad de Urán en el primer parcial, ubicado a los 10,2 kilómetros del recorrido. El ciclista colombiano marcó un tiempo de 12 minutos 19 segundos, igual al del español Mikel Landa.

Mientras los dueños de los dos primeros lugares celebran su victoria, otros menos afortunados durante la carrera comentaron lo difícil de esta contrarreloj. El ciclista francés aseguró que no encontró el ritmo en la contrarreloj individual. Aseguró que desde hace unos días no se sentía bien de salud pero que no quiso bajar los brazos en la contrarreloj definitiva de Marsella.

“Estoy vacío, agotado, lo he dado todo, en el Tour hay 21 etapas, días buenos y otros menos buenos. Hoy (sábado) no me encontraba bien”, señaló el jefe de filas del AG2R, segundo de la pasada edición del Tour y que acabará en el tercer escalón del podio.

Resumen agencias /Jennifer Polo