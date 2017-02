El rey de la piquería Rubén Ariza sufrió accidente en Córdoba

Rubén Ariza, se salvó al accidentarse el autobús donde viajaba.

El dos veces rey de la piquería del Festival de la Leyenda Vallenata, Rubén Ariza, se salvó de morir al volcarse el autobús en el que viajaba junto a otros 28 pasajeros en la vía que de Cereté conduce a Ciénaga de Oro, en el departamento de Córdoba, cuando un bus de la empresa Unitransco que cubría la ruta Montería- Maicao terminó volcado, al parecer por falta de pericia del conductor.

“Todos salimos disparados hacia adelante y caímos en la cabina donde estaba el conductor, el bus cayó sobre una cuneta y luego comenzó a llenarse de agua y de fango; en medio de la desesperación, todos queríamos salir al mismo tiempo, pero no podíamos. Quienes lograron hacerlo de primero, auxiliaron a los que quedamos heridos y otros sufrieron fuertes golpes en sus cuerpos”, explicó el repentista, tras señalar que la mayoría de los afectados fueron trasladados hasta el hospital San Diego de Cereté.

Indicó además que las lesiones que recibió no fueron graves, por lo que no hubo necesidad de internarlo en un centro asistencial, luego de la valoración que le hizo un médico y fue dado de alta. “Gracias a Dios estoy contando esta historia, es un milagro que él me ha dado y estoy listo para participar en el concurso de rey de reyes del próximo festival vallenato”, aseguró Ariza sobre el incidente registrado el pasado martes.

Por Abdel Martínez Pérez