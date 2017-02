¡Un rey de la cesta!

Jorge Enrique Jerez Gil, una promesa de la cesta cesarense. Foto: Nibaldo Bustamante/EL PILÓN

“Él me lloraba para que lo llevara a jugar a la cancha de Garupal, su pasión es el baloncesto, desde niño sueña con ser un grande de la cesta”. Así recuerda Eliana Gil las ‘pataletas’ de su hijo Jorge Enrique Jerez, cada vez que pasaba por el máximo escenario del balón naranja en Valledupar.

Hoy le da la razón al tiempo. El encestador aún conserva ese amor por este deporte, sus frutos saltan a la vista tras ser escogido como el jugador más destacado en la pasada Copa Ciudad de Santa Marta. Su habilidad y corta estatura no fueron inconvenientes para poner en práctica su sagacidad debajo del tablero.

A sus 15 años tiene todas las condiciones para ser un grande del baloncesto; así lo reconoce Manuel Choles, uno de los formadores del armador, estudiante de noveno grado en el colegio Colombo-Inglés de la capital del Cesar: “Él viene con un proceso de tres años con el Club Choles Team y también en el colegio, es un jugador habilidoso, tiene buena visión de juego y es efectivo debajo del aro, fue uno de los primeros elementos que tuve en el club, tiene un futuro promisorio y un talento que se refleja en los torneos a donde va, en Santa Marta gustó muchísimo debido a sus buenas condiciones para jugar, incluso fue premiado como el más destacado”.

Jorge Enrique Jerez reconoce que al deporte local le falta mayor inversión y apoyo, “aquí en Valledupar hay mucho talento que se pierde porque no hay condiciones económicas para masificar al baloncesto”.

Hace dos años estuvo en la selección Cesar que participó en el Nacional Infantil disputado en Moniquirá, Boyacá, en donde sus aptitudes comenzaban a despejar, aunque los resultados no fueron los mejores. En 2015 fue campeón departamental intercolegiado y en 2016 no hizo parte del equipo Colombo Inglés que se coronó campeón nacional de las mismas justas porque la edad no se lo permitió.

“Admiro mucho a James Harden de Houston, quiero ser como él, pero hay que trabajar muy duro para poder llegar a donde él está. Quiero estudiar y ser un profesional de la Fuerza Aérea sin dejar a un lado el baloncesto”, puntualizó Jorge Jerez.

Pero Jorge Enrique no es el único de su familia que camina por el sendero del baloncesto. Su hermano Jorge David también se destaca en esta disciplina, incluso sus condiciones deportivas también le alcanzar para figurar en otros deportes como el fútbol tanto así que hace parte de la Selección de Fútbol del Cesar que participa en el zonal infantil que se disputa en Cartagena.

En 2015 fue campeón departamental intercolegiado y en 2016 no hizo parte del equipo Colombo Inglés que se coronó campeón nacional de las mismas justas porque la edad no se lo permitió.

Nibaldo Bustamante/EL PILÓN