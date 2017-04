El rey que desató polémica en las redes por llegar a la final del Festival Vallenato 

La lista de seis finalistas de acordeoneros profesionales que se disputan la cuarta corona rey de reyes del Festival Vallenato, desató todo tipo de comentarios de inconformidad, especialmente por la inclusión de Wilber Mendoza Zuleta.

Desde que se conoció la lista publicada por la Fundación Festival de la Leyenda Vallenata, el nombre de Wilber Mendoza es uno de los más populares en redes sociales, al punto que llegó a ser tendencia en Twitter.

No hay otra razon para que Wilber Mendoza este en la final que no sea palanca, no toco bien por la pea que tenia, debio ser descalificado

— .l.EL POLLO.I. (@ElPollo0455) 30 de abril de 2017