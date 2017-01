Revuelo por mancha con forma de la Virgen en Valledupar

Así se aprecia la mancha en la capilla de la Iglesia Espíritu Santo del barrio Pontevedra de Valledupar.

Elcy Oñate Rivero, tiene 65 años, de los cuales 15 los ha dedicado a colaborar en el servicio social de la Iglesia Espíritu Santo del barrio Pontevedra de Valledupar. Ella visita el templo a diario, pero el pasado jueves tuvo una experiencia que califica como una manifestación divina, una mancha con la forma de la Virgen apareció en la pared de la capilla.

“Llegué en la mañana como es costumbre, y vi un tumulto de personas, pregunté qué pasaba y me mostraron la imagen, mi emoción fue tal que me ericé”, dijo la mujer.

Como ella, algunos feligreses del barrio Pontevedra creen que se trata de un “mensaje divino”, en la capilla donde reposa el Santísimo Sacramento.

“En el lugar estaban dos veladoras pequeñas, pegadas a la pared, revisé todo el templo y al ver las veladoras quise dejarlas ahí mientras terminaba la limpieza. Al terminar mi jornada olvidé regresar al Santísimo a apagarlas, oré mucho en la noche para que no pasara nada, un incendio o algo así. Al día siguiente, martes, cuando llegué encontré la pared con una mancha muy negra intenté limpiarla pero fue peor entonces dejé eso así”, contó Irian Castilla, otra de las colaboradores del templo.

Siguió contando que a eso de las 3:00 de la tarde estaban aún algunos trabajadores en la iglesia, yo mientras lavaba el trapero, sintió una presencia extraña en la iglesia, pero entró a revisar y no vio a nadie. “Me dio un poco de temor pero me encomendé a Dios y seguí con mi trabajo. Al día siguiente cuando llegué me recibe Diana, la secretaria de Espíritu Santo con la noticia, me acerque al lugar y fue inevitable no sentir como mis vellos se erizaron, me dio alegría, nervios y emoción al mismo tiempo”, afirmó.

Ante esta situación que atrae a curiosos y feligreses la iglesia es mesurada, como lo manifestó el sacerdote Johnny Trillos, quien provisionalmente realiza las misas en la parroquia.

“Cuando se presenta este tipo de situaciones hay que ser muy prudentes, no se puede asegurar si es la Virgen, si bien es un lugar sagrado, no hay que acelerarse a decir que sí es una aparición o no, porque la Iglesia tiene personas que son las que están autorizadas para manifestar algo así”, explicó el párroco.

Mientras retorna el párroco titular y el caso es puesto en conocimiento de las máximas autoridades eclesiásticas la imagen seguirá siendo visitada por feligreses y simples curiosos.

PUNTOS DE VISTA

Elida Vence. Habitante de Pontevedra.

“Me acabo de enterar, pero me ha dado impresión, creo que la virgen nos quiere mostrando algo, se me erizan los vellos con solo pensar en que sea un mensaje divino”.

Maritza González Baute. Habitante de Pontevedra.

“Estas cosas siempre lo ponen a uno a pensar porque se da en un sitio sagrado, yo lo veo como algún fenómeno que se presentó tras la quema de la veladora que alcanzó a humar la pared, pero es impresionante ver una imagen tan clara”.

Por Jennifer Polo / EL PILÓN