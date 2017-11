Revisan problemas de entrega de medicamentos en corregimientos de Valledupar

Representantes de la salud se reunieron para buscar soluciones en la entrega de medicamentos en los corregimientos de Valledupar. Suministrada/EL PILÓN

Ante las constantes quejas por parte de los usuarios de la zona rural de Valledupar, por los problemas en la entrega de medicamentos, la Secretaría de Salud Municipal citó a una reunión a representantes de las EPS y dispensarios.

La secretaria Local de Salud, Claudia Margarita Zuleta Murgas, explicó que analizando las quejas de los usuarios, así como teniendo en cuenta las auditorías realizadas en las EPS y dispensarios de medicamentos, se detectó que hay problemas con el suministro de medicamentos. Las quejas constantes son: la no entrega oportuna, entrega incompleta y en ocasiones no le entregan los medicamentos al usuario, lo que afecta su salud, porque de nada sirve ir al médico y no hacerse el tratamiento tal como lo ordena el profesional de la salud.

En el encuentro participaron representantes de las EPS, prestadores de suministro de medicamentos, inspectores de Policía, delegado de la Personería y de la Secretaría de Salud Departamental, con el fin de buscarle solución al problema de la entrega de medicamentos.

Algunas de las conclusiones de esta reunión fueron: se le entregará a cada corregidor la relación de número de afiliados, para que estos hagan una gestión con su población, con el fin de agrupar a usuarios en una EPS que cumpla con la entrega de medicamentos, respetando la libre elección de los usuarios.

Además, que los dispensarios que tienen alianzas con farmacias para entrega de medicamentos con las EPS deben darlo a conocer a la Secretaría de Salud Departamental, para que ésta haga inspección, vigilancia y cumplan con condiciones de habilitación.

En la reunión también se acordó que los dispensarios que tienen varias EPS organicen su logística para llegar a los corregimientos, de igual forma que generen alianzas con los puntos que si tengan entrega de medicamentos con otros proveedores, y que las EPS realicen más auditoría y seguimiento a la entrega de medicamentos en la zona rural.

Un líder del corregimiento Los Venados, Nicolás Maestre, expresó que “estas reuniones son buenas porque ayudan a agilizar todos los procedimientos de zona rural. Ojalá que en los corregimientos del sur se escogiera una sola EPS, para evitar ese inconveniente con la entrega de medicamentos, y que en lo posible instalen un solo dispensario en Los Venados”.

Por su parte, el delegado de la EPS Salud Vida, Juan Morales, indicó que “para nadie es un secreto que una de las mayores quejas de las EPS es la entrega de medicamentos, en especial en el área rural donde la dispensación se torna un poco difícil. Hay una propuesta interesante y es tratar de unificar que en los corregimientos opere una o dos EPS, eso permitiría aglomerar el mayor número de pacientes y podría garantizar que esa EPS coloque un dispensario para entrega de medicamentos en los corregimientos y no tengan que esperar los usuarios ocho o hasta quince días para la entrega de los mismos”.