Retorno a clases, con el presupuesto ajustado para los vallenatos

El precio de los útiles escolares varía según la marca del producto. Cuadernos entre $1.000 y $1.500, lápices $500, lapiceros $800.

La bienvenida al Año Nuevo abrió paso a la temporada académica en el país, donde los padres de familia deben pensar en cómo ajustar lo poco que les quedó de las fiestas decembrinas para cubrir los gastos escolares de sus hijos.

Luego de que la plenaria del Senado aprobara la Reforma Tributaria, los útiles escolares no estarán gravados con el IVA (impuesto al valor agregado) del 19 %, pero tendrán un alza por la inflación del 5,75 %.

Aunque no sube el IVA en los útiles escolares como cuadernos, lapiceros y colores, sí lo hará para los sacapuntas, escuadras, reglas, crayones y plastilina. También aumentará el costo del transporte, de algunas comidas, de ropa y zapatos.

EL PILÓN hizo un recorrido por el centro de Valledupar y los comerciantes coincidieron en decir que son conscientes respecto alza del IVA, en los demás productos que afectan el bolsillo de los ciudadanos y por eso decidieron mantener los precios del 2016.

“Para qué ajustarnos al aumento del IVA, si al igual que nosotros la gente no tiene plata, entonces decidimos seguir vendiendo con los mismos precios del año pasado para no perder clientela”, manifestó Horacio Mendoza, propietario de un negocio donde hacen uniformes para estudiantes.

Si una persona que gane un salario mínimo ($737.717) y es quien cubre los gastos del hogar, deberá saber que sus ingresos se reducirán hasta el 60 % aproximadamente por la compra de los útiles escolares y uniformes de sus hijos.

Julia Martínez, es madre cabeza de hogar y trabaja haciendo oficios varios en diferentes casas de la ciudad, donde cobra 35.000 pesos diarios, ella manifiesta que sus ingresos mensuales son 500.000 pesos y aunque tiene casa propia, debe afrontar el mantenimiento de la misma y el sustento de sus cuatro hijos.

La mujer dijo que con el hijo mayor, que cursa noveno grado en un colegio público de esta ciudad, gastó 150.000 pesos en la compra de útiles escolares, uniforme y zapatos. Al multiplicar este valor por cuatro, que es el número de hijos que tiene Julia, la conserje estaría gastando $600.000; $100.000 más de lo que gana haciendo limpieza. Sin contar que debe comprar alimentos, transporte, pago de servicios y fotocopias para las clases.

Por estos días será común ver en las librerías de Valledupar, padres de familia haciendo cuentas con calculadora en mano para cuadrar y poder enviar a sus hijos este año al colegio.

Para las instituciones educativas privadas la mensualidad también subirá dependiendo de los resultados obtenidos en las pruebas Saber 11 y de la categorización del Ministerio de Educación Nacional. Además, los costos de la educación superior para el segundo semestre del año pasado, de acuerdo con las estadísticas del Dane, tuvieron un incremento de 5,83 % en el sector privado y de 7,24 % en el público, lo que implica que están subiendo por encima de la inflación.

Por si eso fuera poco, las personas deben tener en cuenta que a noviembre los productos y servicios asociados a la educación tuvieron un aumento de 6,38 %, cerca de 40 puntos básicos por encima de la inflación.

Listos para el retorno a clases

El secretario de Educación Municipal, Luis Carlos Matute De la Rosa, dijo que Valledupar está preparada para el retorno a clase el próximo 23 de enero.

“Los docentes entraron el 10 de enero, en lo que se conoce como la semana institucional, en preparación del año 2017, con análisis de los resultados del 2016 y trabajando en la programación de este año”, dijo el funcionario.

No se tiene cifra del número de estudiantes matriculados porque hasta la fecha aún hay padres de familia que están realizando los trámites y otros que no se han acercado hacerlo.

“En este momento no tenemos un registros porque están trabajando en la plataforma del Simat (Sistema de Matrículas Estudiantil), que es donde se registran los estudiantes y como es un sistema de información nacional muchas veces se trabaja con lentitud; usualmente las instituciones educativas aprovechan el sábado para hacer el mayor montaje de alumnos, entonces aún no se tiene el número de alumnos matriculados”, precisó Matute De la Rosa.

Una de las dificulta desde la mayoría de las instituciones educativas en Valledupar, es que establecieron fechas de matrículas y a menos de ocho días para regresar a clases los padres no han cumplido con el cronograma.

“Aprovechamos esta semana para que los padres de familia se acerquen a las diferentes instituciones educativas a registrar la matrícula, porque generalmente lo dejan para los últimos días. Muchas veces se encuentran con dificultades en los colegios que van dando los cupos en la jornada de la mañana que es la preferida por los padres de familia. Sin embargo, como los estudiante tienen los documentos en el plantel, se les debe reservar el cupo, pero invitamos a los padres para que se acerquen a registrar la matrícula”, dijo Luis Matute.

Ojo con los útiles inútiles

Año tras año se conocen denuncias por abuso de algunos planteles educativos en la lista de los útiles escolares. Entre los elementos innecesarios para el desarrollo educativo de los estudiantes están productos de aseo y tecnológicos, que deben ser suministrados por las instituciones.

“Estamos invitando a las instituciones educativas que deben pedir los libros que correspondan al grado del cual estudia el alumno, que sean libros que vayan a utilizar y que sean de beneficio para el estudiante. De igual manera invitamos a los padres que cuando vean que a sus hijos se les está solicitando o pidiendo libros, o elementos escolares que no van hacer de utilidad, que se acerquen a la Secretaría de Educación Municipal donde tenemos toda la disposición de ir a través de los directores de núcleo a los cuales estamos muy pendiente para atender todo los requerimientos que nos hagan los padres de familia que vean que se le está exigiendo por parte de la institución educativa libros o elementos educativos que no son de utilidad; al igual que las matrículas de los colegios privados que están excediendo los valores, que se acerquen para nosotros hacer las visitas”, manifestó el secretario de Educación Municipal.

En el año pasado, la Defensoría del Pueblo exhortó a los ciudadanos a denunciar estos abusos, los cuales no se presentaron, pero en el 2015 sí se registraron seis casos según el expediente de la Secretaría de Educación Municipal.

Deserción escolar

En el Cesar las cifras argumentan que entre el 2011 y 2013 la deserción de las aulas pasó de un 4.53 % al 2.11 %, dos puntos de diferencia, teniendo en cuenta que en 2011 el Ministerio de Educación reportó 13.960 perdidos de las aulas y dos años después la cifra disminuyó a 3.190. En Colombia la media de deserción es de un 3.8 %.

En el 2015 la Secretaría de Educación de Valledupar, reportó a EL PILÓN, que la deserción escolar estaba en el 2 %, especialmente en las zonas cafeteras, corrigimentales y de difícil acceso.

Para el 2016 no se conocen cifras exactas de desertores de las aulas de clases en la capital del Cesar, porque el Ministerio de Educación aún está recibiendo información de los rectores de los diferentes planteles respecto al movimiento de estudiantes, pero se estima que hubo un aumento en la deserción escolar.

“El caso de la deserción escolar no nos ha llegado la información todavía, pero aquí hay un 4 % de deserción que se está manejando, esperemos información que nos dé el Ministerio de Educación, porque muchas veces se toma como deserción un niño que sale de una escuela y lo que hace es un traslado hacia otra institución, ya sea de otro municipio o departamento donde se mude. El año pasado hubo movimientos en diferentes instituciones educativas porque abrimos el colegio Nelson Mandela, donde 1.050 estudiantes que ya cursaban los estudios en otros colegios, se trasladaron hasta allá, entonces eso no fue una deserción si no un traslado de estudiantes”, indicó Luis Carlos Matute, quien además explicó que en 2016 hubo incremento en la cobertura estudiantil.

“En el sector oficial tenemos 563 nuevos estudiantes en el año inmediatamente anterior, hubo un aumento de cobertura sin haber aperturado un establecimiento educativo. Eso es un parte positivo, es una muestra de que se cree en la institución pública”, acotó el funcionario.

También exaltó el crecimiento de los resultados de la prueba Saber 11 de los estudiantes del sector público de Valledupar. “De igual manera crecimos 10 puntos en el promedio de puntajes en la prueba Saber 11, que es un incremento representativo, crecimos más que en el sector privado que lo hizo en ocho puntos y el público en 10, colegios muy destacados como Loperena, Leónidas Acuña, Casd, entre otros”, concluyó el secretario de Educación, Luis Carlos Matute.

Mohamed Osman Díaz

Mohamed.osman@elpilon.com.co