Rescatan menor que fumaba marihuana con su padre

El menor drogadicto junto al monitor del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, en la unidad de pediatría del Hospital Rosario Pumarejo de López de Valledupar. Foto AMP.

“Yo comencé a fumar marihuana y base de coca a los 13 años, me impulsé a hacerlo porque veía a mi papá cómo lo hacía e inclusive después fumábamos juntos, porque me ofrecía y él está peor que yo. No quiero volver a ese vicio porque me ha degenerado mi vida, quiero ser un joven de bien y útil a la sociedad.

Me dejé llevar por los impulsos y caí en el mundo de las drogas y les recomiendo a la juventud de hoy que no se les dé siquiera de probarlas, porque es un vicio difícil de dejarlo. La primera vez que probé la marihuana fue porque me encontré una bola en una bolsa plástica a la orilla de la carretera troncal de oriente; yo sabía que era marihuana y quería probarla, luego me encontré con un amigo que también la fumaba y me ofreció, acepté y desde ahí seguí en la jugada. Pero ya no quiero meterme en ese mundo, quiero surgir y ser alguien en la vida, pero con nada de droga”.

Este testimonio de manera descarnada es de un menor de 14 años de edad, quien estaba perdido por el consumo de sustancias alucinógenas en el Cruce de Chiriguaná y fue rescatado por la Policía de Infancia y Adolescencia atendiendo el clamor ciudadano.

El adolescente quien demuestra tener 10 años por su adicción a las drogas, fue entregado a las directivas del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, seccional Cesar, quienes lo mantienen en la unidad de pediatría del Hospital Rosario Pumarejo de López de Valledupar, en un proceso de desintoxicación para luego ser devuelto a la sociedaduna vez sea rehabilitado.

Por lo menos un año deberá estar bajo custodia el menor drogadicto, quien confesó no volver caer más en el consumo y explicó que se encuentra muy contento bajo el cuidado del Icbf. Monitores de esa entidad los visitan diariamente para seguir de cerca su proceso, con el fin de que no vuelva a caer en la drogadicción.

Por lo menos un año deberá estar bajo custodia el menor drogadicto, quien confesó no volver caer más en el consumo y explicó que se encuentra muy contento bajo el cuidado del Icbf.

Por Abdel Martínez Pérez