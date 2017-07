Renunció director del CDT Ganadero del Cesar

El director del CDT, Manuel Guillermo Quiroz Arzuaga, presentó su renuncia. El funcionario estará en el cargo hasta finales del mes en curso.

Luego de ochos años de desempeñarse como director del Centro de Desarrollo Tecnológico del Cesar, CDT, el abogado Manuel Guillermo Quiroz Arzuaga presentó su renuncia de manera irrevocable, aludiendo motivos personales.

Todo parece indicar que el detonante de esta decisión fue la liquidación del proyecto de trasferencia de embriones de animales por parte de la Gobernación del Cesar. La iniciativa, que es una técnica para el mejoramiento genético de animales, estaba aforada en cerca de siete mil millones de pesos para beneficiar a 400 productores con 3.000 trasferencias bovinas y 500 transferencias ovino-caprinas, la cual estaba prevista ejecutarse en el segundo semestre del presente año, pero a la que el gobernador Francisco Ovalle le dio un reversazo inesperado.

“Esta liquidación nos creó cierta insatisfacción porque era una de las herramientas para responderle a los ganaderos de la región. Fue un golpe duro, puesto que había buena expectativa con el inicio del proyecto, lo cual nos obligó a hacer un balance interno de la gestión y uno termina tomando este tipo de decisiones. Este hecho influyó en algo porque hace parte de nuestra gestión gestionar ante el gobierno departamental y otros gobiernos este tipo de proyectos”, aseveró Quiroz Arzuaga.

Agregó que “desde que empecé como asesor del CDT tenía unos buenos propósitos para la entidad, que hoy en día es más valorada por fuera del departamento que acá, puesto que reconocen que redunda en una ganadería más eficiente y competitiva”.

Entre sus logros destaca: lograr la infraestructura del centro, contar con un laboratorio de fecundación in vitro con trasferencia de embriones y un laboratorio de leche cruda acreditado.

“Hoy en día no solo contamos con nuestras propias instalaciones, sino que tenemos un laboratorio de fecundación in vitro que en alianza con in vitro Colombia subsidiaria de in vitro Brasisl, a su vez adquirida por ABS Genus, una de las empresas más grande a nivel mundial en el comercio de genética, que le ha entregado a nuestros productores ganaderos más de cinco mil preñez de animales mejorados para producción de leche; y del laboratorio de clonación, donde se produjeron los primeros clones bovinos del país”, subrayó.

A través de una misiva que conoció EL PILÓN, el funcionario les informó a los integrantes del Consejo Directivo del CDT su renuncia, así: “Las tareas son más arduas que al comienzo. Se hace necesario la puesta en marcha de los laboratorios en construcción y su acreditación, enlazar toda nuestra infraestructura y calidad humano en formación al servicio de nuestros productores de manera integral, y lo no menos importante consolidar la investigación a partir de los servicios tecnológicos que presta nuestro CDT. Consideramos que para ello se necesitan nuevos aires desde la dirección de la institución, que dinamice los procesos y es por ello que presento mi renuncia irrevocable, para que se haga efectiva a partir del 30 de julio del presente año”.

Por Annelise Barriga Ramírez/EL PILÓN