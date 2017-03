Reflexiones y conclusiones sobre el “Foro Mujeres, violencia y desarrollo.”

El Foro “Mujeres, violencias y Desarrollo”, realizado el viernes pasado en la biblioteca Rafael Carrillo Lúquez, generó varias reflexiones y conclusiones sobre un problema crucial, pero también – y fundamentalmente-, muchas tareas, para distintos actores sociales, interesados en seguir caminando en el largo proceso de la construcción de una sociedad con equidad de género.

Sin falsa modestia, debemos reiterar con beneplácito el éxito del Foro, por el nivel de sus conferencistas, por su buena convocatoria y – ojalá- si el mismo logra comprometer a las entidades públicas y privadas que deben asumir su responsabilidad en frenar el maltrato contra las mujeres y – por el contrario- promover y hacer respetar sus derechos.

El Foro logró reunir un buen grupo de panelistas: Darío Villamizar Herrera, politólogo que trabaja para el PNUD sobre temas de género y desplazamiento, quien habló sobre “La Ley 1257 y otros instrumentos nacionales e internacionales para prevenir la violencia contra la mujer”; Juanita Barrero Gama, Trabajadora Social y ex profesora de ciencias sociales de la Universidad Nacional de Colombia, quien habló sobre Género, Derechos de la Mujer y Derechos Humanos. La congresista Ángela María Robledo Gómez, del Partido Verde, quien habló sobre “Violencia contra la Mujer: un intolerable”; y Beatriz Ramírez David, representante de la red de Voceras y Voceros de la Campaña Párala Ya, iniciativa de la Fundación Carboandes y otras organizaciones.

Pero lo más importante fue que se logró convocar a un buen número de mujeres de diversos estratos y sectores sociales, y la gran mayoría de ellas líderes, a su vez, de hombres y mujeres. Y el reto es comprometer a las instituciones, principalmente a los gobiernos local y regional, en la elaboración y seguimiento a unas políticas encaminadas a frenar el maltrato sicológico y físico contra las mujeres, fomentar y promover sus derechos, hacerlos cumplir y respetar y promover en los distintos ámbitos sociales la equidad de género. De allí la importancia de la Mesa Interinstitucional de Equidad de Género, con la cual asumió un compromiso serio el Alcalde Fredys Socarrás Reales, y parte de su equipo de trabajo.

Pero el Foro y la Mesa son solo el principio de una serie de tareas que nos involucran a todos: Estado, sociedad civil, empresa privada, escuelas, colegios, universidades, organizaciones no gubernamentales y medios de comunicación, en hacer un seguimiento a las normas, a las políticas y a los compromisos adquiridos en ese sendero, insistimos, largo y complejo que es la construcción de la equidad de género.

Como bien lo advirtieron los panelistas: hay las normas, pero estas hay que hacerlas cumplir; facilitar el acceso de la mujer víctima del maltrato a la justicia pronta, oportuna y transparente; promover espacios de tolerancia y de construcción de nuevas relaciones e imaginarios: mujer-hombre, hombre-mujer, en las escuelas, las empresas, la familia y otros escenarios sociales.

No sólo no es intolerable y hay que repudiar la violencia, sino que también se debe evitar la discriminación en el mundo laboral, que es un problema nacional, y en el cual tiene una gran responsabilidad el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.

Reiteramos a todos, a cada uno desde su ámbito y su rol, nos corresponde, incluyendo los medios de comunicación, trabajar para que este tema de los derechos de la mujer y la construcción de una equidad de género no sea flor de un día o de un mes, sino de todos los días y todos los meses del año. Ese es el gran reto.