Proyecto para la adopción entre parejas del mismo sexo se discutió en la Comisión Primera de la Cámara de Representantes.

Con 12 votos a favor y 20 en contra, se cumplió el debate acerca de la adopción de menores de edad por parte de solteros y parejas del mismo sexo, que inició en la Comisión Primera de la Cámara de Representantes con la intervención de los ministerios, la Procuraduría y la Defensoría del Pueblo.

La delegada de la Defensoría, Paula Robledo, señaló el proyecto como una iniciativa alejada de la Constitución Nacional y en el mismo sentido se pronunció la Procuraduría General de la Nación por intermedio de la delegada Ángela Téllez, quien expresó que para el Ministerio Público la suerte del proyecto es su archivo. Así mismo el ministro de Salud, Alejandro Gaviria, soportó sus argumentos en diversos estudios científicos, y consideró que sería inconveniente aprobar este proyecto y recomendó mantener la adopción como se encuentra en la actualidad.

La discusión en tercer debate del referendo para que los colombianos decidieran aceptar o negar la adopción de menores de edad a parejas del mismo sexo o solteros, inició con una solicitud de hundimiento por parte del presidente Juan Manuel Santos quien señaló la inconstitucionalidad de la iniciativa.

“Le pediré a la Comisión Primera de la Cámara que vote negativamente el proyecto, que es inconstitucional, y la forma en que se ha presentado el debate es tergiversada y mentirosa, están defendiendo la ideología de género, eso está distorsionado y me parece grave que demos debates sobre mentiras”, aseguró al inicio de la semana el jefe de Estado en una emisora nacional, insistiendo en que el Congreso no dejara el tema en manos de la Corte Constitucional.

Los representantes del Cesar

El representante a la Cámara por el partido Cambio Radical, Eloy ‘Chichí’ Quintero, indicó que estaba esperando qué determinación se tomaba para analizar, pero la decisión siempre estuvo inclinada al hundimiento del proyecto.

“Era mejor que continuara porque siempre es importante consultarle a la gente; las consultas son muy importantes porque aquí en el Congreso hay muchos intereses en uno y otro sector, al no tomar esa determinación se hunde y no hay otra alternativa”.

El representante a la Cámara por el partido de la U, Christian José Moreno Villamizar, sentó su posición con un rotundo desacuerdo a la adopción igualitaria. “Yo en lo particular estoy con los derechos de los homosexuales, pero no me gusta el tema de la adopción entre parejas del mismo sexo; los niños merecen en su primera etapa de vida contar con un entorno que no los lleve a observar el lazo afectivo entre personas del mismo sexo, sino que ellos mismos son quienes deben desarrollar sus gustos. Yo creo que lo mejor es que la adopción continúe como está porque gran parte de su formación es producto de lo que ven en su hogar y su sexualidad es producto de lo que observan dentro de él”, afirmó.