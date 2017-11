Reclaman a Salud Vida por demora en remisión de bebé

Ela Herrera, docente en el colegio Santo Domingo y tía de la menor.

Para la familia Herrera no existe día o noche en que conserven la tranquilidad, debido a la enfermedad que tiene en estado crítico de salud a su bebé de cuatro meses de nacida, recluida en una clínica de Valledupar y que no ha podido ser valorada por un especialista en otra ciudad, porque no hay remisión médica de la EPS Salud Vida.

Ela Herrera, tía de la menor, manifestó que los padres de la bebé viven un viacrucis porque durante casi las 24 horas del día permanecen al lado de la bebé o haciendo diligencias para salvar su vida.

“Desde el conocimiento de la patología que se desarrolló al inicio con el mal color de la niña, nos describieron que era problema del hígado y que para ser tratada necesitaría por un patólogo pediatra. Tenemos conocimiento que en Colombia solo existen dos profesionales especialistas en esta área; uno en la ciudad de Medellín y otro en Cali, en donde uno de ellos se desplaza a la Fundación Cardioinfantil de Bogotá, que es donde sería remitida la niña.

Pero la EPS es la hora y todavía dice que tenemos que esperar la remisión al especialista”, dijo Herrera, quien es docente en un plantel de la capital del Cesar.

Para agilizar el procedimiento la familia interpuso desde hace varias semanas una acción de tutela que fue fallada a su favor, pero no han tenido respuesta favorable por parte de la EPS.

“Los directivos manifiestan que como la EPS no tiene convenio actual para ese servicio de especialista debe contratarlo de manera directa o pactar económicamente la asistencia. Sin embargo, esa labor no la han hecho porque tenemos información de que no han girado ese dinero, mientras que mi sobrina aún está internada contaminándose con el hígado”, puntualizó la docente.

Según el dictamen médico que se encuentra en la historia clínica, la infectóloga Laura Rosa Mendoza dice que “se confirma sospecha de atresia de vías biliar”, es decir, que las vías biliares dentro y fuera del hígado no se desarrollan de manera normal.

“Considero urgente la valoración por parte de hepatología con relación a la sospecha de infección de Citomegalovirus (CMV). Considero continuar estudios”, apunta la médica.

La abuela de la criatura, Francis Luna indicó que la niña está hospitalizada desde el pasado 20 de octubre con problemas de salud y fue el 1 de noviembre cuando los profesionales que atienden el caso en la Clínica de Alta Complejidad hacen el diagnóstico para solicitar el traslado de carácter urgente.

La abuela insiste en que ha buscado soluciones ante el coordinador de la EPS Salud Vida, pero solo ha recibido de respuesta que debe tener paciencia.