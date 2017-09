Reacciones de Dayana Jaimes y ‘Pichón Jr’ por nominación de Martín Elías

Martín Elías y Rafael Rico ‘Pichón JR’. Tomada de instagram.

“Naciste para ser grande y orgullo de todos nosotros” con estas primeras líneas expresó la emoción que hoy acompaña a Rafael Rico, mejor conocido como ‘Pichón Jr’ tras conocer la noticia de que el fallecido y amigo Martín Elías es uno de los nominados al Grammy Latino 2017, por su último álbum ‘Sin Límites’.

El asistente y amigo del menor de la dinastia Díaz escribió: “Naciste para ser grande y orgullo de todos nosotros. A tus 27 años dos nominaciones a Grammy, discos de platino, oro, premios Nuestra Tierra, Luna, reconocimientos, etc. Pero ante todo la bendición de Dios y el cariño de un público que te quiso y te sigue queriendo, una familia hermosa, tus hijos, te hizo hijo en la tierra del más grande en el vallenato, Diomedes Diaz.

Dios te dio todo para que fueras grande e inolvidable. Por siempre y para siempre !! ”

Naufragando en los momentos y alegrías que vivió cuando el hijo del ‘Cacique fue nominado a los premios de la academia en el año 2016, la viuda Dayana Jaimes expresó : “Te vi anhelar tantos triunfos en tu vida profesional que jamás te imaginaste que Dios con su amor y bondad te concedería cada uno de ellos. Fuiste testimonio de las obras del Señor, de su misericordia que siempre te acompaño y estuvo contigo hasta el último día de tu vida. Me llena de nostalgia esta nominación, que jamás te imaginaste porque con la primera pensaste que tal vez no te volvían a nominar, te sentí llorar cuando me llamaste a decirme que no te lo habías ganado y te dije que para mí ya era un ganador con la nominación. Hoy a pesar de que ya no estás con nosotros, tu familia, tus hijos y especialmente yo, recogemos los frutos que con esfuerzo, amor, y sencillez cosechaste aquí en la tierra. Te vi entregar tu en este Cd, la emoción que sentías cuando escogías alguna canción y encontrabas la que llenaba tus expectativas, recuerdo lo emocionado que llegabas a mostrármela y me preguntabas si también me gustaba. Era tu sueño, hacer el mejor Cd para tus seguidores y así fue, cantaste con el alma, con el , lo único que anhelabas era que le gustará a tu público, ese era tu reto, lo más importante para ti… me siento orgullosa de haber estado a tu lado en tu vida profesional y personal, me alegra a ver sido una ayuda idónea en tu vida y haber confiado siempre en tu capacidad de alcanzar cada triunfo que lograste.

Tu don de ser humano era único amor, tu sencillez, tu humildad y tú limpio lleno de amor, sin odios, sin rencores y tranquilo eran de admirar. Para mí siempre serás el mejor y no me arrepiento de haber cumplido uno de tus últimos deseos. Te amo más que ayer, y te amaré por el resto de mi vida. ” Todo tiene su tiempo, y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora”. Eclesiastés 3 Todo en tu tiempo Señor… todo en tu tiempo”.