Reacción de Claudia Elena por beso robado a Carlos Vives

Después de confesar de ser la autora del beso robado al cantante Carlos Vives el pasado 19 de julio en un concierto en Canadá, la mexicana ‘Chely’ Torres pidió disculpas a todos los seguidores a través de una imagen que compartió en la cuenta de Instagram.

“Quiero pedir una disculpa a toda la gente que me está siguiendo, pues en estos momentos no quiero dar ninguna declaración porque mi vida está completamente revuelta. Yo no esperaba que pasara esto que ya se publicó a nivel internacional“, escribió la presentadora.

Aunque la locutora aseguró en una entrevista realizada por el programa ‘Despierta América’ que no se arrepiente de ese ‘momento mágico’, ella mencionó que está a punto de perder su matrimonio por haber hecho algo que para mucha gente de la cultura latina puede considerarse prohibido.

En el mismo programa, Chely pidió excusas a Claudia Elena Vásquez, esposa de Vives, quien fue espectadora del suceso. “Mil disculpas a su esposa, me dejé llevar por los impulsos, lo amo como artista, amo su música”, expresó.

Por su parte, el cantante colombiano, Carlos Vives en diálogo con Blu Radio afirmó que “son las cosas difíciles que tenemos que pasar los artistas (risas), es el cariño del público, de la gente y las chicas”.

Así mismo mencionó que su esposa Claudia Elena Vásquez, reaccionó de la mejor manera frente a la situación y que no le sorprenden las muestras de cariño de los seguidores: “Clau está curada de espanto con el cariño de la gente, la verdad que no podemos armar mucho problema por un beso. Qué bueno que a un artista, a esta edad, todavía le pasen estas cosas”.