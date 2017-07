Racionamiento de energía en Villa Yaneth desespera a la comunidad

Habitantes de Villa Yaneth piden que les legalicen las 186 casas que hay en ese sector porque están cansados de tener Energía Social, la cual aseguran que cobra muy caro el servicio.

Desde el 23 de julio de este año, más de 200 personas del barrio Villa Yaneth está sufriendo de racionamientos en energía porque deben más de 185 millones de pesos a Energía Social.

Según explicó Pablo Gutiérrez, presidente de la Junta de Acción Comunal de ese sector, la mitad de Villa Yaneth cuenta con Energía Social porque están considerados como barrio subnormal, y la otra mitad que está legalizado, cuentan con energía a través de Electricaribe.

“Exigimos que el alcalde de Valledupar legalice todo el sector porque no es justo que alguien pague un recibo de luz por más de 100 mil pesos cuando estas personas tienen que rebuscarse para sobrevivir. Yo que vivo en la parque legalizada pago 80 mil pesos y tengo negocio de internet y fotocopiadoras”, expresó el líder comunitario, quien teme a que la comunidad siga tomando represarías contra él.

“La comunidad piensa que es culpa mía, que yo no hago nada por ellos cuando yo he ido personalmente a hablar con el alcalde y jamás ha dado la cara, los que aparecen y me contestan son los funcionarios y ellos siempre dicen que ya van a iniciar a legalizar pero jamás sucede”, contó desesperado el hombre que ya ha sido víctimas de varios ataques con piedra en su residencia.

Gutiérrez expresó que son en total 186 casas las afectadas con estos racionamientos. “Hay tres personas que necesitan oxígenos y con estos racionamientos que inician desde las 7:20 de la mañana hasta las 4:20 de la tarde los días lunes, miércoles y viernes, han afectado su salud”, denunció.

El jefe de la Oficina Asesora de Planeación Municipal, Aníbal Quiroz Monsalvo, le dijo a EL PILÓN que existe un decreto que se proyectó en la Oficina de Planeación y que está en estos momentos en jurídica central para su visto bueno y la firma del alcalde para la declaratoria de la subnormalidad eléctrica en algunos barrios de Valledupar. “Con ese documento Electricaribe empieza a regular ese tipo de servicios con Energía Social y evitaremos esos racionamientos”, aseveró el funcionario.

Pablo Gutiérrez, líder comunitario de Villa Yaneth, espera que solucionen lo más pronto posible “porque cada vez que vienen a quitar o a poner la luz llegan 20 policías del Esmad y nos intratan”.

