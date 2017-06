“Esto quita las energías que hay que emplear para administrar”: alcalde de Aguachica

El alcalde de Aguachica, Henry Alí Montes Montealegre, enfrenta una intención de revocatoria que adelantan inconformes de su municipio.

El alcalde de Aguachica, Henry Alí Montes Montealegre, habló con EL PILÓN sobre el proceso de Revocatoria que organizan inconformes de su municipio y del que no tenía conocimiento hasta el pasado 22 de junio que fue notificado por la Registraduría.

La semana pasada se conoció la resolución emitida por la Registraduría Nacional del Estado Civil que permite a los promotores de la Revocatoria de la Alcaldía de Aguachica que recojan firmas de los habitantes que estarían inconformes con la gestión de su alcalde y tendrían un plazo de seis meses para presentar los resultados a la entidad y así para abrir paso al voto en las urnas para decidir si le dan continuidad o lo revocan.

¿Cómo recibió la noticia de que quieren revocar su mandato?

Yo soy respetuoso de las normas y de la Constitución, esto me lo dio Dios y el pueblo, y Dios y el pueblo me lo quita; la revocatoria tiene que nacer es del incumplimiento del programa de gobierno y del plan de desarrollo y en eso junto a mi equipo estamos avanzando.

¿Es cierto que a la fecha no ha rendido cuentas de la inversión del presupuesto 2016?

Yo fui el primer alcalde que rindió cuentas; fue el 30 de enero de 2017, donde presenté la inversión de mi primer año de mandato y presentamos los avances y lo que falta. Estamos haciendo el programa desarrollo y ahora también vamos superando muchas situaciones. Entonces, esperemos a ver qué pasa en el municipio con esta revocatoria y pues a respetar porque la Constitución lo dice.

¿Usted tenía alguna advertencia de que podrían iniciarle un proceso para revocarlo?

No, para mí y para el grupo fue una sorpresa, el miércoles salió la resolución y el jueves nos notificaron.

¿Usted ya se reunió con su equipo?

Sí, estamos trabajando porque todo esto es un desgaste, esto quita las energías que hay que emplear para administrar un municipio y ahora toca entrar a defenderse de esto, voy a tener una ocupación extra. Estamos formando un comité para hacerle frente a lo que se viene, nosotros estamos dispuestos a asumir las consecuencias y a respetar los resultados como siempre lo hemos hecho.

¿Qué estrategia ha pensado implementar para hacerle frente a lo que está por venir?

Afortunadamente hay mucha gente brindado su apoyo en reuniones y amigos espontáneos, amigos que estuvieron con nosotros en la campaña y otros que no estuvieron y la respuesta es que ellos no están de acuerdo porque es un daño y un atraso para el pueblo. Y por ahora nuestra arma será la defensa y salir a presentar todo lo que se ha hecho en Aguachica; es preocupante y lamentable porque esto no es un comité, esto fue una sola persona que metió todo, pero es respetable.

¿Cree usted que hay intereses políticos detrás de la intención de revocarlo?

No hay que dudarlo, porque este grupo ganó limpiamente una votación nunca sacada en Aguachica; fueron casi 18 mil votos y esto lógicamente cuando los que están en el poder por tantos años lo pierden quedan algunas rasquiñas. Hay malos perdedores.

¿En qué ha avanzado Aguachica?

Estamos ayudando a nuestros campesinos para que tengan acceso a créditos, creamos un fondo de garantías, hoy nuestros campesinos pueden volver a los Bancos principalmente al Banco Agrario a tener acceso hasta a ocho millones de pesos, que era imposible que ellos entraran al banco para solicitarlo.

En vivienda, le dimos continuidad a los proyectos se habían realizado en la administración anterior, les seguimos apuntado y hoy se han contabilizado 800 viviendas.

En educación, las regalías nuestras las vamos a invertir en dos sectores específicos educación y salud. Hoy estamos presentado los proyectos con dineros separados por regalías para hacerle la cubierta, lo de batería sanitaria, los salones sobre todo en la zona rural que es importante para nosotros.

Con las regalías invertiremos en mejorar algunos puestos de salud de las veredas y corregimientos que están muy abandonados, este periodo para todos los alcaldes ha sido difícil por toda la crisis económica que hay a nivel nacional, pero no nos hemos quedado parados.

¿Qué les dice a las personas a las que usted representa?

A mí lo que me tienen que evaluar es el programa de gobierno. Nuestro programa es más social que cualquier otra cosa, lo que pasa es que lo social no se ve, es muy intangible. Yo le estoy apostando a la cultura ciudadana de mi pueblo, a los programas de atención a nuestros abuelitos, a las mujeres embarazadas y a las víctimas, hay estamos nosotros ayudando a los más necesitados.

¿Sabía usted que…

Los promotores de esta iniciativa cuentan con un plazo de seis meses a partir de la fecha de notificación para recoger el 30% de la votación con la que los aguachiquenses eligieron a Henry Alí Montes como Alcalde, es decir que si el alcalde alcanzó 17.146 votos, deberán ser aprobadas por la Registraduría más de 5.143 firmas?

Por Adriana Palomo Molina