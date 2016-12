“Quiero revolucionar el vallenato”

Jhon Jairo Mindiola arrancó su carrera como compositor vallenato, el Grupo Kvrass lo consagró con la canción ‘El Sabor del loco’. EL PILÓN / Joaquín Ramírez.

De ser un ‘loco enamorado’ pasó a ser un referente en la música vallenata de la actualidad. Sus letras no son las más profundas gramaticalmente hablando, pero sí pegajosas con melodía, sabor y encanto.

Se trata de Jhon Jairo Mindiola, compositor revelación desde el 2012 hasta la actualidad, por entregar canciones que finalmente fueron sonadas y exitosas como ‘El Sabor del loco’, grabada por el Grupo Kvrass, ‘El cacho’ por Jorge Iván ‘Churo’ Díaz, ‘El meque’ por el Binomio de Oro, ‘Te empeliculaste’ de Peter Manjarrés, ‘La magia murió’ de ‘El Mono’ Zabaleta, entre otras.

La canción llevada a la grabación por el Grupo Kvrass dio a conocer su nombre, desde entonces aparece para las agrupaciones vallenatas como como una opción en sus producciones.

Después de su proceso como compositor, Jhon Mindiola inició el trabajo musical como solista, acompañado en el acordeón por Camilo Carvajal, quien fue Rey Vallenato Juvenil 2011. Se ha paseado por diferentes escenarios de Colombia, cantando sus canciones y otras del género vallenato que le llegan al alma.

“Venimos con algo muy original, como son mis canciones, este álbum llevará 12 canciones, de mi autoría, pero también de otros compositores”, dijo Mindiola, quien indicó además que Euclides ‘Larry’ Vanegas y Hugues Martínez Jr., son sus productores.

Su historia se reduce a pocas palabras: “logramos un convenio con Sony Music y Tigo Music, es un paso muy importante porque serán un soporte importante para sacar un trabajo discográfico al mercado”.

Reconoce que sus canciones no son las más profundas, incluso que disgustan a compositores de peso que hoy no suenan en la radio nacional. “Todo va con mi personalidad, yo soy muy loco, es la verdad, muchas personas cuando comencé hace las canciones rápidas dijeron que estaba dañando el vallenato, yo sé que no es un vallenato que perdurará, pero sí es el comercial que puedo hacer yo”, declara el cantautor.

Este joven de 24 años pretende lanzar su primera canción al mercado discográfico a dúo con un artista de reggaetón, “yo quiero revolucionar el vallenato, en el buen sentido de la palabra, esta música vallenata pasa por un proceso de transición y muchas cosas se parecen; yo siento que al vallenato hay que darle algo diferente, loco”, aseguró Jhon Mindiola.

Por Carlos Mario Jiménez / EL PILON

carlos.jimenez@elpilon.com.co