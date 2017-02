¿Qué ha pasado con Uber en Valledupar?

Datos extraoficiales obtenidos por EL PILÓN dejan ver que en la capital del Cesar existen más de 2.000 vehículos adscritos a Uber. EL PILÓN / Referencia.

Residentes en los estratos cuatro, cinco y seis, estudiantes de las universidades privadas y otro sinnúmero de profesionales en Valledupar, dedican parte de su horario diario a trabajar como conductores de Uber. Esta es una las plataformas digitales de transporte más grandes del mundo, que sin tener carros propios, ofrece una aplicación tecnológica para que socios conductores se conecten con usuarios que buscan viajes seguros y chóferes confiables. Uber hace presencia en más de 450 ciudades alrededor del mundo y llegó a Colombia a finales de 2013.

El nombre de Uber es polémico en el país, así como en distintas ciudades en las que funciona. El gobierno nacional considera ilegal el servicio de transporte que presta esta plataforma, como si fuera público, porque cumple la función de un taxi sin pagar impuestos en Colombia por ofertar el servicio.

Por ejemplo en Valledupar, la Secretaría de Tránsito Municipal está haciendo controles operativos permanentes para disminuir esta modalidad informal de transporte de pasajeros, entre los que incluye a vehículos privados con presencia en Uber.

Desde el 1 de enero de 2016 al 1 de febrero de 2017, las autoridades de tránsito han sancionado 1.192 conductores sancionados por la práctica de transporte informal: motociclistas, taxistas por servir como colectivos y vehículos privados. De esas personas, 65 personas están asociadas con el tema de Uber, según explicó el secretario de Tránsito, Víctor Arismendy Arias.

El funcionario aseguró que en lo corrido de febrero de este año, 18 vehículos fueron inmovilizados al ser sorprendidos prestando el servicio Uber.

“Los vehículos quedan inmovilizados por un término mínimo de cinco días, a los conductores sancionados se les impone una multa de un salario mínimo y la suspensión de licencia de conducción”, indicó Arismendy Arias.

Aseguró que este es un mensaje a la ciudadanía de Valledupar de que Uber es un transporte informal, hasta tanto el Ministerio de Transporte y el Ministerio de las Tics no regulen la plataforma.

Sin embargo, usuarios de Uber lo ven como un servicio cinco estrellas en la mayoría de ocasiones, debido a los vehículos último modelo y la garantía en el tema de seguridad que ofrecen.

“Los vehículos de Uber son particulares, por lo general modelos recientes y eso a los usuarios les llama la atención; la comodidad, la seguridad aparentemente es mejor con el uso de la plataforma. Al mismo tiempo que estamos combatiendo este transporte, le estamos haciendo un llamado a las empresas de transporte de taxi y próximamente lanzaremos un plan de capacitación, porque necesitamos mejorar el servicio. Si el ciudadano identifica que hay un buen parque automotor de taxis, que hay un buen servicio por los conductores, no se verá motivado a usar Uber”, apuntó Víctor Arismendy Arias.

Con respecto a denuncias de asociados a Uber sobre persecución por parte de la Policía Nacional y la Secretaría de Tránsito, Víctor Arismendy argumentó que han duplicado esfuerzos para hacer cumplir las normas reglamentarias en la ciudad, especialmente el sábado sin parrillero.

“Sumando los tres últimos sábados, tenemos 292 motocicletas inmovilizadas e igual número de conductores sancionados”, puntualizó el funcionario, quien dijo que los recursos por pago de comparendos, multas de tránsito, entre otras, según el Código Nacional de Tránsito, deben invertirse en planes de tránsito, educación y programas de seguridad vial.

La discordia

Datos extraoficiales obtenidos por EL PILÓN dejan ver que en la capital del Cesar existen más de 2.000 vehículos adscritos a Uber, empresa que en el 2015 fue sancionada por la Superintendencia de Transporte con una multa de $451.045.000 millones.

Algo que disgusta a los transportadores legales, inscritos en las 12 empresas de taxis que hay en Valledupar, es que Uber recibe un 25 % del servicio que preste el conductor sin invertir nada, mientras que ellos deben pagar $5.000 diarios a la empresa a la que se encuentran afiliados o $500 por carrera si llegan por medio de las aplicaciones móviles que ya funcionan en la ciudad como Easy Taxi.

A nivel de impuestos, Uber tampoco los paga, mientras que el propietario de un taxi en esta ciudad debe gastar como mínimo de $1.200.000 al año, por concepto de póliza, impuesto de rodamiento, entre otros.

“El negocio de Uber para ciudades como Valledupar no es bueno. Quizás en los famosos horarios dinámicos pueden dejarle un beneficio al propietario, porque del resto el servicio de Uber es más barato que el taxi normal. Para mí no fue negocio porque los trayectos en esta ciudad son muy cortos y las ganancias quedan en la gasolina. La ventaja de los Uber es que los propietarios no pagan permisos contractuales, no tienen que estar afiliados a una cooperativa y disponen de un tiempo sin necesidad de cumplir una tarifa estipulada muchas veces por el dueño de un taxi”, declaró un hombre que trabajó hasta diciembre con Uber en esta capital y quien pidió reserva de su nombre.

Por su parte, el conductor de taxi Visnel Dávila aseguró que Uber es uno de los puntos a trabajar por las autoridades de tránsito, pero también los vehículos que prestan el servicio intermunicipal, “porque ellos traen los pasajeros y los reparten puerta a puerta, eso así como Uber, son desventajas para nosotros como taxistas en Valledupar”.

El Ministerio de Transporte informó que en el 2016 se inmovilizaron 35.000 carros que prestaban el servicio de transporte ilegal en Colombia, 5.000 en Bogotá, ciudad en la que se registró el caso de incineración que revivió la polémica de Uber y taxis. De acuerdo con un informe de la Universidad Nacional, Uber es la alternativa de movilidad más utilizada en la capital del país.

Uber responde

En comunicación con EL PILÓN, voceros de Uber en Colombia hablaron de su presencia en Valledupar y a través de un cuestionario respondieron algunas inquietudes.

¿Cómo está el servicio de Uber en Valledupar usualmente?

Uber llegó a la ciudad hace 10 meses y desde entonces hemos recibido una gran acogida de los vallenatos, ya sea porque quieren acceder a una forma segura y confiable de moverse por la ciudad; o porque encuentran en Uber una alternativa flexible de generar ganancias conduciendo para cumplir sus metas personales.

¿Qué porcentaje de viajes se hacen en la ciudad al mes?

Este dato no es público.

¿Existe crecimiento o decrecimiento en usuarios y socios conductores afiliados a la plataforma?

La misión de Uber es lograr que el acceso a transporte seguro y confiable esté disponible para todos, en todas partes. En Valledupar, por ejemplo, puedes obtener un viaje en Uber en menos de 10 minutos. Esto es importante, porque trabajamos todos los días para que los vallenatos puedan confiar en que encontrarán un conductor a pocos minutos de su ubicación, al toque de un botón en su celular.

¿Qué posición tiene Uber acerca de la inmovilización que realizó la Secretaría de Tránsito Municipal a 18 vehículos en Valledupar, en lo corrido de febrero?

Alrededor del mundo el transporte persona a persona (o P2P por su sigla en inglés) es una innovación que está ayudando a las ciudades a combatir la congestión, la polución y la escasez de espacio público para parqueaderos. Esta innovación, basada en tecnología, se ha extendido por Latinoamérica y aunque en Colombia aún persiste un vacío regulatorio que es necesario llenar, la realidad es que no existen normas en el país que prohíban o sancionen a los ciudadanos que comparten un vehículo privado.

¿En qué va el tema de la regulación para la plataforma Uber en el Congreso? ¿Cómo afecta esto o beneficia a los usuarios?

Como lo ha resaltado la Superintendencia de Industria y Comercio, las innovaciones disruptivas en transporte constituyen un nuevo producto en el mercado. En ese sentido, actualmente cursa en el Congreso un proyecto de ley de iniciativa ciudadana, respaldado por la firma de más de tres millones de colombianos, para crear una nueva categoría de transporte privado por medio de plataformas tecnológicas. Este proyecto se asimila a regulaciones para este tipo de servicios, en más de 90 jurisdicciones alrededor del mundo.

Para entender sobre Uber

¿Cómo funciona?

El usuario debe descargar la aplicación y luego de registrarse debe permitirle encontrar su ubicación a través del GPS. El cliente elige entre diferentes modelos de auto (un Sedán negro para cuatro personas; un taxi tradicional que tiene acuerdo con la empresa; un UberX, que sería la versión barata; una camioneta deportiva para seis o un auto de lujo, que es el más caro) y luego presiona en el botón que activa el pedido. Uber encuentra al chofer más cercano a través de la geolocalización y lo manda hacia el cliente.

¿Por qué es ilegal en muchos países?

Hay varias razones. La principal es que, como es un servicio que surge de la web, no está sometida a los mismos requerimientos que los negocios tradicionales de transporte ni a los mismos impuestos. Por eso, los sindicatos de taxistas de varias ciudades se les han opuesto con fuerza.

¿Las tarifas?

Depende de cada ciudad, en una como Valledupar generalmente son más baratas que un taxi tradicional, por lo mismo la molestia del gremio. Por ejemplo, una carrera desde el barrio Los Mayales hasta La Victoria puede costar entre $5.000 y $6.000. Del mismo sitio de partida hasta Villa Dariana, hay carreras que tienen costo de $5.500.

Nueva opción

Una de las nuevas plataformas tecnológicas que le compite a Uber es Cabify, que permite a cualquier empresa solicitar un carro privado con conductor a través de un teléfono inteligente o la web.

El servicio, llamado Cabify Lite comenzó a funcionar en cinco ciudades del país, como son Bogotá, Cali, Medellín, Barranquilla y Cartagena.

Las tarifas en Cabify Lite se mantendrán bajo el modelo de cobro únicamente por kilómetros y sin multiplicadores por hora pico o clima, estas se han establecido según la ciudad y el comportamiento de sus medios de transporte.

La compañía, de origen español, explica que en Bogotá y Medellín la tarifa mínima es de $4.600, mientras que en Cali es de $4.000 y en Barranquilla y Cartagena de $5.000.

En la actualidad, Cabify está cerca de ser la primera plataforma tecnológica de transporte en habilitarse ante el Ministerio de Transportes, para operar de acuerdo a lo requerido en el decreto 2297 de 2015 que reglamenta a los taxis de lujo.

Puntos de vista

Eider Gutiérrez. Taxista.

“Uber nos afecta bastante, el servicio disminuye porque las personas lo toman y nosotros que tenemos una tarifa de $55.000 diarios, tenemos que trabajar mucho más para cumplir y ellos no pagan nada”.

Eder Morón. Taxista.

“No tengo afectación con Uber, lo que si nos genera grandes pérdidas son los cupos que autorizaron para nuevos taxis y ese es un problema para todo el gremio”.

