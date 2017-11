Puro toque toque y de aquello nada

Por: Eduardo Santos Ortega Vergara





Diariamente observamos a través de los medios: televisión, radio, prensa, redes sociales, canales privados que llegan ahí, al propio seno de nuestra intimidad familiar, al cuarto, noticias más que frescas, incluso antes de producirse, adelantadas al tiempo; nos ilustran ampliamente sobre los diferentes temas que se suscitan en el día a día.

Por ejemplo: la corrupción, tema que recibe una difusión especial; los desastres naturales; el maltrato a las mujeres y los permanentes feminicidios que generan rechazo general de la comunidad; el tema político, los de derecha preocupados por los de izquierda y los desvelos ante los acuerdos del presidente con la Farc que nos invitan a pensar que como en otrora puede resultar peor el remedio que la enfermedad.

Un gobierno castrochavismo más no se soportaría en América Latina. Nos preocupa que adicional al tema de mal manejo de la justicia, en la que ya no creemos, el tema de la excarcelación y la reincidencia de los delincuentes es evidente, incluyendo allí a los jóvenes menores de edad que a pesar de tener ingresos permanentes, por delitos graves, las salidas son inexplicables y eso es recurrente.

Todos estos temas son ventilados ampliamente a través de los medios. Sin embargo, seguimos acorralados, nosotros sí que estamos presos y sin salida a la vista; presos en nuestras propias casas, que terminamos enrejando casi que como una jaula, que le corta el vuelo a los inocentes pajaritos. Según Pirry, si usted va a robar, robe bastante mijo, que eso es un camino seguro a la impunidad o a la casa por cárcel. Si usted roba poquito, un caldo de gallina, por ejemplo, seguro tendrá todo el peso de la ley, rigurosa por demás en estos casos.

Asombra su selectividad. Esto nos pone a pensar y a preguntar: ¿por qué para unos si es efectiva la ley y para otros no? Unos defienden otros acusan, lo que si es cierto es que definitivamente esto tiene que cambiar y revisar las leyes y a quienes las hacen, para que haya equidad. El famoso congreso, esos genios a los cuales nosotros elegimos, son los responsables de que las leyes no tengan vicios, que no les metan micos ni orangutanes y gorilas inmensos que al final terminen favoreciendo a los ladrones de cuello blanco. ¿Será acaso que algo de esto estarán previendo en una eventual salida en falso? Averígüelo Vargas. Las campañas políticas ya arrancan y vemos a los políticos de turno, los de siempre quizás, visitando y conformando equipos que hablen por ellos, llenando de expectativas la mente del desprevenido ciudadano que se pregunta por ejemplo qué es #EquipoAzul, Valledupar está lleno de esta publicidad expectante. ¿Será un equipo de futbol o un nuevo CD de Poncho o de Oñate? Eso también nos queda de tarea, saber qué es. Hagamos del pan nuestro de cada día, el sentir general de rechazo a los congresistas corruptos, ellos y nosotros sabemos quiénes son. Rechacemos la violencia contra los niños y mujeres; no más impunidad ante el saqueo de los recursos de nuestro país. Injusto que los corruptos salgan ilesos ante el robo de más de 40 billones de pesos. El anuncio del contralor sobre esto, también lo difundieron ampliamente. Pero nada pasa. Al final la vaina se vuelve puro “toque toque” y de aquello nada. ¿Y nosotros? Durmiendo aún. Sólo Eso.

