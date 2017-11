Por: José M. Aponte Martínez





Sí, de pura cholla, pero a mí no me perjudica, sino a los transeúntes mi ilustre paisano y pariente por afinidad, el señor Alcalde Tuto Uhía no ha mandado a reparar el huequito, ya conocido en el mundo, de la carrera 11 con 12, pero en forma agresiva como para taparme la boca viene arreglando la intransitable carrera 9ª dejándola como una tacita, la peligrosa 16B y la calle 12 alrededor del famoso huequito, del cual una poderosa empresa barranquillera se hará cargo con una máquina modernísima tapa huecos que vendrá a hacer una demostración gratuita en esta localidad y el propietario tiene vínculos familiares con mucha gente aquí y me lee todas las semanas. Él me cuenta que ya han reparado casi 80 mil huecos en ‘La Arenosa’ en forma rápida y muy barato, cosa que me entusiasma porque lo que se está haciendo aquí es rápido, pero no debe de ser barato, porque se está destruyendo mucho pavimento bueno.

Bueno Alcalde, le recuerdo, los árboles secos y podridos que afean esta urbe y se convierten en un peligro, no he visto que les haya caído la motosierra o al menos un hachazo, lo mismo que otros en proceso de secamiento y muerte, llenos de comején y pajarito. Creo que esta labor también le compete a Corpocesar que en este sentido no se hace ver, a pesar de que tiene fama de poseer millonarios recursos para esta clase de trabajos. Y hablando de palos secos, le recomiendo que haga revisar en forma urgente los árboles que cubren las canchas multifuncionales de los parques, que son bastantes, especialmente la de Los Algarrobillos, en donde en estos días viendo un partido cayó una rama seca y casi desgracia al doctor Rodrigo Ríos, pero afortunadamente le insinué que nos quitáramos de ahí porque vi el peligro, ya que tengo una nefasta experiencia cuando en el parque Los Cortijos, que también hay que revisar, una rama seca le cayó en la cara a mi querido nieto Nando y le destrozó parte de la dentadura. Son momentos que no deseo que le acurran a ninguno.

Bueno Alcalde y por fin qué va a hacer con la ciclovías de la 9ª y la 17, que costaron una buena plata, que salió de nuestros bolsillos y ante la mirada impávida de la administración se han vuelto unos sitios sucios, feos y peligrosos, esa indiferencia es peligrosa y de pronto lo mete en líos, haga una consulta al pueblo y pregúntele si esa obra debe perdurar o al contrario haya que destruirla por inconveniente y acate el veredicto, pero no vaya a hacer lo que hizo Santos, que cuando le dijeron NO dijo SI y lo aceleró.

Y por último, yo sé que esto a usted no le gusta, pero cumplo con el sagrado deber de decírselo: saludo unido a un abrazo le mandó el Ecce Homo, que a pesar del olvido a que lo tiene sometido, está contento, porque por fin van a hacer peregrinaciones hasta su imagen en el cerro y van a celebrar misa, para que los católicos, que somos mayorías pero completamente pasivos, asistamos y lo adoremos. Le manda a decir también que por lo menos trate de arreglar la vía que está intransitable, sucia y peligrosa y se me olvidaba, no es por joder, no es por molestarlo, es por el bien colectivo, ya que ayer hubo un feo accidente, los vecinos de la Unidad Residencial Rosas del Ateneo en la carrera 11 con calle 9ª, que son más o menos unas 80 personas, le ruegan que les instalen un reducidor de velocidad a la entrada, pues los carros y motos bajan a mil y es mejor prevenir que curar.

Por José M. Aponte Martínez