¿Puede participar ‘El Pollito’ Herrera en el rey de reyes?

Juan David Herrera Pimentel está recluido en el patio cinco de la Cárcel Judicial, desde allí manifestó sus ganas de estar en el Festival Vallenato, versión rey de reyes. EL PILÓN / Archivo.

Juan David ‘El Pollito’ Herrera, rey vallenato en 1996, no pierde las esperanzas de concursar en el Festival de la Leyenda Vallenata, que este año tendrá versión rey de reyes en tres categorías.

Aunque el acordeonero nacido en Evitar, corregimiento de Mahates, Bolívar, no aparece en el vídeo publicado en las redes sociales de la Fundación Festival Vallenato, en el que simplemente resaltan a 31 de los 32 monarcas con derecho y opción a participar por la cuarta corona de la modalidad, Herrera Pimentel envió un mensaje a los organizadores y al público desde el patio cinco de la Cárcel Judicial de Valledupar, donde paga una condena de 15 años y seis meses de prisión por el delito de acceso carnal abusivo en concurso con acto sexual abusivo con menor de 14 años.

“Con la ayuda de Dios espero que se haga posible la oportunidad de participar en el Festival Vallenato, en el rey de reyes, ya que hay muchas personas con ganas de verme. Casi todos los años estaba dispuesto a presentarme, había hecho las gestiones, pero el permiso no se había dado”, declaró Herrera Pimentel en diálogo con la emisora Cacica Stereo.

El exacordeonero de Miguel Morales y que derrotó a Alfredo Gutiérrez en aquella noche histórica para el folclor, advirtió que su participación “sí se puede, antes no porque no estaba condenado, ahora voy para cinco años físicos y con el derecho al trabajo se puede. No he matado a nadie y para Valledupar no es un secreto que mi arte es ese”.

Advirtió que su abogado está gestionando el permiso ante la justicia colombiana y así lograr estar en la competencia que va del 26 al 30 de abril próximo.

“Quiero concursar, me pican los dedos, le digo a mis colegas que estoy bien preparado y quiero dar la pelea. Lastimosamente por el delito que estoy pagando muchos no me mirarán de buenas maneras, pero ante los ojos de Dios y aunque yo esté condenado, soy inocente. Si tengo la oportunidad de presentarme, tengo el deseo de hacerlo y sigo siendo el mejor en este género del festival; para poder demostrarlo, que no es de boca, siempre he sido ganador para el pueblo”, finalizó ‘El Pollito’ Herrera, uno de los detenidos en la Cárcel Judicial que tiene más del 300 % de hacinamiento en la actualidad.

Por ahora, Juan David Herrera está obligado a enjaular la combinación de ‘pitos con bajos’ en una celda, su modo ‘pícaro’ de componer para retar a los rivales no lo ha perdido porque en el penal hace canciones y dicta clases de música.

¿Qué dice la Fundación?

A través de las redes sociales, los amantes de la música vallenata criticaron la exclusión de Juan David Herrera del vídeo en el que aparecen otros reyes que ya descartaron su participación, tal como Miguel López, Alfredo Gutiérrez, Nafer Durán, Eliécer Ochoa y Alberto Rada.

En diálogo con EL PILÓN, el vicepresidente de la Fundación Efraín Quintero Molina, dijo que no conocía el vídeo y que ellos no desconocen la corona de ‘El Pollito’ Herrera.

“Él (Juan David Herrera) está en una situación muy complicada porque además está condenado, pero sigue siendo rey vallenato. Me extraña que no hubiese aparecido en ese vídeo”, declaró Quintero Molina.

El Vicepresidente de la Fundación explicó: “nosotros no desconocemos la corona, lo que analizamos es su participación porque está condenado y nosotros no queremos dar como ejemplo, como Fundación, un mensaje negativo en el tema social, esa es una razón más que suficiente para que el mismo ‘Pollo’ se abstenga de participar mientras la justicia mejora sus condiciones”, sostuvo Efraín Quintero Molina.

El 11 de enero de 2017, la Fundación del Festival decretó por medio del acuerdo 001, el reglamento para los concursos rey de reyes en las categorías de acordeonero profesional, canción vallenata inédita y piqueria.

Son siete artículos firmados por el presidente Rodolfo Molina Araújo y el vicepresidente Efraín Quintero Molina, pero ninguno de ellos hace mención específica a Juan David Herrera Pimentel.

Sin embargo, el artículo 3 indica que en el Concurso rey de reyes podrán participar todos los reyes vallenatos (…) “sin límite de edad, cuya conducta y comportamiento, además, haya sido acorde con su investidura de rey vallenato”.

Son siete artículos firmados en el reglamento para los concursos en modalidad rey de reyes, pero en ninguno de ellos la Fundación del Festival hace mención al caso de Juan David Herrera Pimentel.

Por Carlos Mario Jiménez

Carlos.jimenez@elpilon.com.co