¿Qué propició el concepto de medioambiente?

Por: Hernán Maestre Martínez





La ampliación del dominio del hombre sobre la naturaleza, en términos contemporáneos, ha propiciado el surgimiento y consolidación del concepto de medioambiente como un ámbito epistemológico (naturaleza origen y valores del conocimiento) que permite estructurar una forma del pensamiento global, en donde se reconocen los fundamentos naturales del hombre y se admite la naturaleza en un sentido prístino (inalterado), ya no existe por cuanto las sociedades humanas a través de las diversas culturas la han intervenido en variadas formas y más recientemente los cambios globales y particularmente el cambio climático, propiciado por el hombre, la intervinieron de manera definitiva.

Estas condiciones objetivas propiciaron el desarrollo de diversas corrientes de pensamiento orientadas a buscar soluciones de escasez de recursos energéticos y alimentarios. Un ejemplo palmario como aterrizar un poco esta apreciación, es ni más ni menos que el Descubrimiento de América que se hace dentro del propósito de buscar especias en las Indias Orientales, y todo, debido a la destrucción de los bosques de Europa hasta los límites del agotamiento que no sólo repercutía sobre la madera sino en plantas medicinales, fibras y aromas vegetales. Esta realidad propicia el desarrollo de la visión mecánica del mundo que se resume en los siguientes paradigmas de los principales teóricos de los siglos XVl – XIX:

* Francis Bacon en 1620 consideró que era necesario ensanchar las fronteras del imperio humano, para llevar a efecto todas las cosas posibles. El hombre debería dominar la naturaleza ya que es el Dios sobre la Tierra.

* René Descartes en 1640 promovió la idea de que toda la naturaleza es simple materia en movimiento, reduciendo toda cualidad a cantidad, decía que lo que no se mide no existe.

* Isaac Newton en 1700 estableció que los dominios de los movimientos mecánicos permitirían al hombre adueñarse del mundo, de esta forma sentó las bases del paradigma mecánico – tecnológico como fundamento y norte de las civilizaciones que conllevó las sucesivas revoluciones tecnológicas en los siglos XVIII – XIX.

* Jhon Locke introdujo las ideas de que la negación de la naturaleza es el camino de la felicidad. La tierra abandonada por completo a la naturaleza para Locke es válida, es decir, carece de valor. La naturaleza solo es valiosa cuando gracias a nuestros esfuerzos la hacemos productiva. Se desconoce la productividad natural de los ecosistemas y los servicios ambientales.

* Adam Smith, teórico de la economía capitalista, en el siglo XIX, subordina todos los deseos humanos a la búsqueda de la abundancia material para satisfacer las necesidades físicas. La generación y satisfacción de necesidades es el proceso continuo de desarrollo capitalista.

* Carlos Marx y Federich Engels, afirmaron la necesidad de desarrollar las fuerzas productivas como condición previa de la construcción del socialismo, pero no previeron que su desarrollo en el capitalismo, podría conducir a amenazar la existencia e integridad histórica de los recursos naturales y el ambiente natural y a la aparición y desarrollo de los problemas ambientales conexos y la existencia de la especie humana sobre el planeta Tierra.

En el pensamiento moderno habría que rescatar a Rousseau al que algunos investigadores consideran como el padre de la ecología política en la medida que se convirtió en defensor de la naturaleza y crítico de la civilización occidental.

NOTA: Pobre planeta Tierra, con los escépticos del cambio climático como el director de la agencia de protección de los Estados Unidos, (Scott Pruitt) y el presidente Donald Trump.

Por Hernán Maestre Martínez