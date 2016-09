Prohibirán los jeans en el Concejo de Valledupar

Los jeanes quedarán prohibidos en el recinto del Concejo Municipal. Foto: Joaquín Ramírez.

El presidente del Concejo de Valledupar, Guido Andrés Castilla, tiene una propuesta que ha causado revuelo al interior de la corporación, pues son varios los concejales que deberán cambiar su closet para dejar atrás los pantalones de jeans para asistir a las sesiones con ropa más formal.

Esta propuesta, según Castilla, busca darle la altura y el respeto que se merece el recinto, por lo que también se prohíbe llegar en chanclas, sandalias, bermudas y los jean se aceptaran sólo los fines de semana y festivos.

“Para darle la altura a las cosas tenemos que comenzar de adentro hacia afuera, cambiando la cara. Hoy en el nuevo reglamento interno está unos de sus articulados que dice el tipo de vestimenta que debe portar la persona que ingresa al recinto, especialmente los concejales de manera formal, sin necesidad de esmoquin y corbata”, dijo el presidente del Concejo.

De esta manera los concejales como Yesit Triana, Gabriel Muvdi y José Aramendis, que con frecuencia asisten al recinto en jeans, tendrán que cambiar su forma de vestir y acostumbrarse a las nuevas reglas del Concejo.

“Yo no estoy de acuerdo con esa decisión. Cómo es que nosotros aquí nos van a prohibir en una zona costera que vengamos en jean. La manera de vestir no tiene nada que ver con el trabajo que nosotros hacemos, y entonces los indígenas cuando van a esos actos grandes o a otros países, no lo van a atender porque van con su vestuario. Una cosa es que uno vengas bien vestido, bañado, afeitado, sin gorra, o en chacletas como vienen algunos; eso si no debe ser aceptable pero uno puede venir en jean bien presentado”, dijo Gabriel Muvdi.

El concejal del partido Liberal aseguró que de ser aprobada esa proposición, y de llegarse a sentir afectado demandará el acuerdo.

Andreina Bandera / EL PILÓN

Andreina.bandera@elpilón.com.co