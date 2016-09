Profesores en cese de actividades

Docentes afiliados a la Asociación de Educadores de La Guajira, Asodegua, iniciaron anormalidad académica el pasado jueves y ayer se declararon en cese de actividades.

Hasta que la Gobernación gire los recursos por concepto de nómina de los 12 municipios no certificados por el Ministerio de Educación, los docentes afiliados a la Asociación de Educadores de La Guajira, Asodegua, seguirán en la anormalidad académica que iniciaron el pasado jueves.

Ilder Contreras García, directivo de Asodegua, expresó que el gremio de maestros está preocupado, porque el lunes fueron girados del Ministerio de Hacienda al departamento de La Guajira, los recursos del Sistema General de Participación, SGP, y hasta la fecha no les han pagado.

“La norma es clara en su artículo 29 de la ley 736 que dice, dos días después de haber llegado el recuso se le debe cancelar a los docentes y todavía no lo han hecho y eso nos inquieta”, indicó el líder sindical.

No obstante, el gobernador encargado, Jorge Enrique Vélez García, en reunión con las directivas de Asodegua, manifestó que los dineros no habían sido girados porque la Asamblea de La Guajira no le ha dado facultades y que estaría citando a sesiones extras para presentar el proyecto y así poder consignar los recursos.

Las sesiones extras empezarán el próximo lunes 5 de septiembre y se extenderán hasta el 11 del mismo mes, tiempo en el que los diputados analizarán y discutirán, además de las facultades para el tema de los maestros, varios proyectos de acuerdo, que ayudarán a mejorar la situación del departamento.

Los docentes ayer iniciaron cese de actividades, desde las 10:00 de la mañana, y anunciaron que retomarán la normalidad académica cuando les cancelen el mes de salario que les adeudan.

Los municipios que no certificados en La Guajira son: Dibulla, Manaure, Barrancas, Albania, Hatonuevo, Fonseca, Distracción, San Juan del Cesar, El Molino, Villanueva, Urumita y La Jagua del Pilar.

Por: Jesús Eduardo Ariño Fragozo

