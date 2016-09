Profesionales responden dudas sobre proceso de paz

Valiéndose de las redes sociales un grupo de profesionales en las áreas de Ciencias Sociales y Humanas responden, voluntariamente y sin recibir lucro alguno, las inquietudes de muchos colombianos con respecto al proceso de paz.

Se trata de Mariángela Villamil, Andrea Salazar, Luca Peña, Andrea Guerrero, Luis Felipe Botero, Julián Andrés Escobar, Alberto Sánchez, Gustavo Gómez y Laura Osorio, quienes crearon cuentas en Twitter (@PreguntasHabana), Facebook (Preguntas de La Habana) y un canal de Youtube (Preguntas de La Habana), que sirven como vehículo para orientar a la comunidad que aún no tiene claro los detalles de uno de los hechos más significativos de la historia reciente de Colombia.

“En un inicio empecé yo sola este proceso de atender las preguntas de los colombianos, luego convoqué a un grupo de amigos y hoy en día somos nueve profesiones (Historiadores, Sociólogos, Psicólogos y Politólogos) entre los 35 a 40 años. Actuamos de manera independiente como sociedad civil para la sociedad civil. Como conjunto no asumimos posturas explicitas del proceso, por eso no se coloca la palabra paz, ni el sí, ni el no, ni castrochavismo. Respondemos de acuerdo a nuestros conocimientos y a lo que digan los acuerdos”, explicó Mariángela Villamil.

Esta idea surgió en el momento que los promotores percibieron que “el proceso de paz era un tema muy polarizado, y por ende politizado, que se ha convertido en la paz de Santos y el conflicto de Uribe, perdiendo apropiación de la ciudadanía; y nos dimos cuenta que se necesitaba una fuente de información al margen de esa polarización, que diera respuestas claras y veraces sobre un tema tan complicado y significativo”, señaló la gestora de la iniciativa.

La idea es recoger preguntas, que son respondidas por expertos, y las más comunes o los temas más delicados lo convierten en cápsulas de video. Este ejercicio que inició el 25 de agosto ha logrado 1.200 seguidores en Twitter, 600 en Facebook y 300 visitas en Youtube.

Los profesionales entran cada tres horas al día a sus redes, esperan que se acumule un determinado número de preguntas, las cuales responden en conjunto en un documento compartido. Al final uno de los integrantes se encarga de montar la respuesta editada a la red.

Dudas más frecuentes

Al analizar las preguntas de los colombianos, Villamil asegura que existen muchas dudas y miedo sobre la participación política de las Farc, más específicamente de las curules. “Nos preguntan cuáles son, por qué se les van a dar, a cuenta de qué pasarán de delincuentes a tener participación política; también hay muchas dudas sobre la reintegración de la vida civil de los exguerrilleros, de cómo se les pagará, de dónde saldrá ese recurso; y por qué si la guerra es más cara que la paz se está hablando de generar más impuestos”, acotó.

“La invitación es que votemos como queramos en el plebiscito, pero informados. Es importante que entendamos que está pasando en el país y nos apropiemos de lo que está pasando. Hemos perdido protagonismo como ciudadanos y tenemos que recuperarlo conociendo detalles de este proceso”: Mariángela Villamil.

Annelise Barriga Ramírez/EL PILÓN