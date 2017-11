Procuraduría investiga a Jimmy Watson por ausentismo en la Asamblea

Jimmy Watson Briceño, diputado del Cesar por el partido ASI.

La Procuraduría Regional del Cesar abrió investigación preliminar en contra del diputado Jimmy Watson Briceño, ante sus reiteradas ausencias en las sesiones de la Asamblea Departamental.

El ente del Ministerio Público inició el proceso con el fin de verificar la concurrencia de la conducta y determinar si es constitutiva de falta disciplinaria o si se ha actuado de una causal de exclusión de responsabilidad.

Durante los dos primeros periodos de sesiones y uno extraordinario, que suman 64 sesiones, sin contar el tercer y último periodo ordinario, Watson ha fallado 14 veces, siete sin justificación y en las otras presentó excusa.

La Procuraduría citará al diputado de ASI para que en versión libre, si así lo desea, se defienda y explique el ausentismo en la Asamblea del Cesar.

En su defensa, Jimmy Watson aseguró que está tranquilo porque tiene justificación para no haber asistido a las sesiones debido a que ha tenido unas dificultades a nivel familiar. “Mi madre ha estado enferma y yo también he tenido unas recaídas. Yo no me he ausentado porque no he querido estar en la Asamblea”, dijo el diputado de Alianza Social Indígena, ASI.

Reiteró que algunos compañeros se aprovecharon de la situación para hacer política a través de los medios de comunicación.

Ante la Procuraduría Regional del Cesar, Jimmy Watson Briceño deberá responder por las ausencias que ha tenido en las sesiones de la Asamblea del Cesar en 2017 y donde aspira ser presidente de la mesa directiva.

Andreina Bandera/ EL PILÓN

Andreina.bandera@elpilon.com.co