“Tengo problemas para armar el equipo”: Pana

Valledupar Fútbol Club, con varios jugadores lesionados, alista su juego de mañana ante el Deportes Quindío.

Las lesiones de Juan Camilo Zapata y Luis Londoño, el problema viral de Norvey Orozco y la expulsión Jorge Núñez, son las principales limitantes que tiene el técnico del Valledupar Fútbol Club, Wilberto Pana, para armar la titular que enfrentará mañana al Deportes Quindío, en el cierre de la ronda clasificatoria del Torneo Águila.

“En estos momentos no puedo contar con los jugadores que hacen parte de la primera línea. Bullones lo tengo en duda para enfrentar al Quindío, Londoño está lesionado, perdí por expulsión a Jorge Núñez en el juego anterior ante el Unión, mientras que Umaña no seguirá con el equipo para el próximo semestre. Entonces, hay que echar mano de los jugadores que vienen de abajo, estoy dialogando con el profesor Arrieta para tratar de convocar a varios jugadores de la sub 20”, dijo el orientador del equipo ‘verdiblanco’ que llegará al último juego del semestre con la desilusión de estar eliminado, pero con la convicción de terminar con decoro este pálido primer semestre.

Varios movimientos se vieron ayer durante el penúltimo entrenamiento antes del choque de mañana ante los cafeteros: Andrés Padilla y Luis Iriarte actuaron en la zona de volantes y no en la parte defensiva como regularmente lo venían haciendo; Alex Rambal y Kevin Sandoval retornaron a sus posiciones como zagueros. En la segunda parte del entrenamiento, Oñate reemplazo a Padilla en el equipo titular, lo que podría dar una idea de lo que sería la plantilla inicialista ante Deportes Quindío.

Los once que podrían saltar mañana al terreno de juego serían: Miguel Torres, Ronald Herrera, Alex Rambal, Kevin Sandoval, (Andrés Padilla) Tomás Velásquez, Luis Iriarte, Carlos Oñate, Javier Araújo, Wilmer Bullones, Ricardo Delgado y Martín Arzuaga.

De otro lado, jugadores como Óscar Santos, Deiner Cetré, Luis De la Hoz y Umaña no serían tenidos en cuenta para el próximo semestre. “Las directivas están dialogando con ellos para finalizar sus contratos, no vamos a contar con ellos para el torneo que se avecina”, confirmó el técnico Wilberto Pana.

Pero Quindío no tiene nada asegurado, por eso arribará a Valledupar con la mentalidad de sacar un resultado positivo que lo ratifique entre los ocho mejores. Para que el equipo cafetero se quede por fuera tendría que perder de una manera estrepitosa y que los rivales que están debajo ganen por goleada.

El rival

Luego de la victoria 2-0 ante Bogotá, Quindío volvió al tercer lugar de la tabla con 26 unidades y una diferencia de gol de +11.

Con 26 también están en su orden Llaneros y Boyacá Chicó, sin embargo el desequilibrio es que el cuadro de Villavicencio tiene +4 y los ajedrezados +2, por ello el cuadro que dirige Alberto Suárez les ganó la posición.

Ahora, la distancia que tiene Quindío del noveno lugar, ocupado por Barranquilla Fútbol Club es de 3 puntos, pero la diferencia de gol de los de la costa Atlántica es de +1, por lo que es casi que imposible que Deportes Quindío pierda el boleto a la siguiente ronda.

Jugadores como Deiner Cetré, Óscar Santos, Umaña y Luis De la Hoz no continuarían en el equipo para el próximo semestre.

Nibaldo Bustamante/ELPILÓN