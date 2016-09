Presunto homicida de periodista quedaría libre por vencimiento de términos

Jeison Otero Quintero, de 20 años, alias ‘Patacón’. EL PILÓN / Judicial.

Soportar el dolor por el asesinato de su hija y ver como se dilata el proceso penal contra el presunto homicida, ha sido igual de tormentoso para Juana Pedrozo, madre de la periodista Nimia Peña Pedrozo.

El crimen ocurrió durante un atraco, el 27 de septiembre de 2015, en el barrio Simón Bolívar de Valledupar, y desde entonces la angustiada madre ha hecho llamados a las autoridades judiciales que el responsable de la muerte de su hija pague.

El más reciente pronunciamiento de la familia de la comunicadora se presentó ayer, en una audiencia contra Jeison Otero Quintero, alias de ‘Patacón’, capturado como presunto responsable del crimen, la cual fue aplazada y el hombre podría recobrar su libertad por vencimiento de términos.

“Desde la captura del señor alias ‘Patacón’ todas las audiencias han fracasado por dilación del inculpado y su defensa perdiendo tiempo, a pesar de todo ellos son los responsables de las maniobras que se han ejecutado en el trascurrir del 2016”, indicó Juana Pedrozo, a través de un comunicado de prensa.

Ayer debía realizarse la audiencia de formulación de acusación en la que la Fiscalía 16 seccional señalaría a alias ‘Patacón’ como presunto responsable de los delitos de homicidio agravado y porte ilegal de armas de fuego, pero no se llevó a cabo porque el despacho judicial al que le asignaron el caso estaba de mudanza.

“Se aplaza porque el Juzgado Cuarto Penal del Circuito, donde es titular el Juez Franklin Martínez, hoy (ayer) causalmente se está trasteando del piso siete al cuarto, no sé porque lo habrán cambiado de sala pero ese despacho tiene los términos suspendidos y hoy no se cuenta aparentemente, toca mirar las consecuencias. Me preocupan los términos de cuando irá a colocar la audiencia y ojalá lo haga en el menor tiempo posible para resarcir un poco todo el retraso que esto causa. Cinco diligencias se han aplazado, al extremo este año no se ha hecho ni una. Es decir, que pasamos este año en blanco, las audiencias se han suspendido porque ha sido dilatorio por parte del imputado y su defensa”, manifestó el abogado Alais Cuello, quien defiende los intereses de los familiares de la víctima.

El jurista dijo además que “presentaré un escrito el próximo lunes, solicitándole al despacho que en el menor tiempo posible haga lo pertinente y coloque fecha en este mes, más cuando el escrito de acusación fue presentado el día 8 de julio del presenta año y los términos van corriendo en contra de nosotros”, añadió el jurista.

Por su parte, el juez Franklin Martínez salió en defensa de su posición y manifestó que a él también le tomó por sorpresa la orden de mudanza y que dicha situación no afectará el proceso penal que se adelanta contra Jeison Otero Quintero.

“Todos los aplazamientos que ha habido, en este caso ninguno ha sido atribuido a mi despacho, por lo menos en lo que tiene que ver en el suscrito juez, ha habido aplazamiento porque en alguna oportunidad el abogado pidió aplazamiento, en otra el procesado se retractó del preacuerdo que había hecho con la Fiscalía y no fue que se aplazó. Se fijó nueva fecha para el día de hoy (ayer) desafortunadamente así funciona la justicia y ayer nos comunicaron que nos mudaban el despacho y el Consejo Superior de la Judicatura suspendió los términos para que nosotros pudiéramos efectuar la mudanza. Pero tengan la plena seguridad que la semana entrante se realizará la audiencia”, indicó el togado.

Redacción Judicial / EL PILÓN