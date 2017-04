Preocupación en el Cesar por panfleto amenazante del EPL

Los habitantes del sur del Cesar expresaron su preocupación por la circulación de un panfleto amenazante del EPL, grupo disidente del Ejército de Liberación Nacional –ELN- en el que les da ultimátum a varias personas.

Los habitantes del sur del Cesar expresaron su preocupación por la circulación de un panfleto amenazante del EPL, grupo disidente del Ejército de Liberación Nacional –ELN- en el que les da ultimátum a varias personas.

En el panfleto de siete puntos advierten a los menores de edad, que no pueden ingresar a los estancos, billares y discotecas; además no permitirán la presencia de trabajadoras sexuales en esa región, de personas extrañas que no tengan documentos de identidad.

El panfleto está firmado por alguien se identifica como Omar Alonso Zambrano Aldano, de la disidencia de la guerrilla del Ejército Popular de Liberación –EPL-, en el que advierte que no quieren más derramamiento de sangre en la zona del Catatumbo.

Entre tanto, las autoridades policiales analizan la veracidad del panfleto que fue distribuido en el sur del Cesar.

Por Abdel Martínez Pérez.