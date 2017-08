El Prado tiene un transformador para dos mil familias

Desde que se fundó el barrio los moradores deben conectarse al transformador de San Francisco, sector aledaño. Por esta razón denuncian los constantes bajones de luz cuando se sobrecarga el transformador.

Jiovanny Hernández denuncia que debido al problema de la baja energía ya no tienen televisores y los abanicos los ha tenido que mandar a arreglar más de cuatro veces. “Solo cuento con la nevera y la licuadora, porque el televisor

se me quemó con un bajón de energía, acá la luz baja y sube a cada momento”, refirió la habitante.

Los residentes se quejan porque a pesar del mal servicio de luz y de no tener un transformador propio, el recibo les llega por un valor muy alto. “A mí el recibo me llega por 250 mil pesos y no tengo aire acondicionado en mi casa, no entiendo por qué si vivo en estrato 1”, dijo Cecilia Jiménez.

El presidente de la Junta de Acción Comunal explicó que en varias oportunidades ha hablado con representantes de la empresa Electricaribe, pero le dicen que no tienen cobertura y por eso no pueden instalarle un transformador propio.

Sin embargo NUESTROS BARRIOS se comunicó con el gerente de Electricaribe en el Cesar, Ramiro Castilla, quien indicó que verificará en terreno la situación. “Los consumos se cobran de acuerdo con la energía que consumen, me comprometo a verificar, y en lo que tiene que ver con la red hay que verificar también donde están conectados, para saber si se amerita la instalación de otro transformador o si solamente hay que balancear las cargas, esta semana haremos la vista”, contestó Castilla.

Los residentes del barrio El Prado están cansados de los altos costos de los recibos de Electricaribe y de los bajones de energía que se presentan casi todos los días, dañándoles varios electrodomésticos. Camilo Peralta.