Un Prado de gente alegre y trabajadora

La comunidad del barrio El Prado se unió para consolidar su sector. Sus moradores viven orgullosos de lo que han logrado, pero se lamentan porque la inseguridad ha tocado sus puertas. Camilo Peralta.

En 1984 doña Cecilia Jiménez llegó a las tierras de Mariela Sanabria, donde hoy en día está ubicado el barrio El Prado, en el sur de Valledupar, con hermosas casas rodeadas de coloridos jardines y una comunidad muy alegre y trabajadora.

Cuenta que en esa época solo eran lotes enmontados, no había luz ni agua. Pasaron algunos años y poco a poco lograron obtener los servicios públicos. “Cuando llegué donde hoy es mi casa, era puro monte, había pocas casas, no había vías, ni servicios públicos, recuerdo que esto fue loteado, cada quién compró sus lotes y dos años después invadieron”, recordó doña Cecilia.

Este sector anteriormente se iba a llamar ‘Urbanización Sanabria’, en honor a la dueña de los lotes que quería hacer una urbanización y vender las casas con todos los servicios públicos, pero cuando empezaron a invadir sus tierras decidió vender los lotes.

Denis Manjarrés, unas de las moradoras más antiguas del sector, contó que Miguel Cordero fue el que le puso el nombre El Prado en honor al barrio que lleva este mismo nombre en la ciudad de Barranquilla. “El presidente de ese entonces que era Miguel Cordero, un día me preguntó que si había ido a Barranquilla y yo le dije que no, que por qué, entonces me dijo que en esa ciudad había un barrio muy bonito y que si allá tenían El Prado, acá también, entonces le puso El Alto Prado’, refirió la mujer.

Hoy en día este sector de la capital del Cesar cuenta con 155 casas y con una población de dos mil habitantes aproximadamente. “Este barrio está muy poblado, en una casa viven hasta tres familias, por eso tenemos problemas con la luz y con el alcantarillado”, explicó Luis Antonio Hernández Jiménez, presidente de la Junta de Acción Comunal.

A pesar de que es un barrio muy antiguo, su comunidad aun sigue esperando las escrituras de las casas que compraron con mucho esfuerzo hace 30 años. También tienen problemas de alcantarillado, luz y delincuencia.

El Prado limita al:

Norte: Siete de Agosto

Sur: Don Carmelo

Oriente: Las Manuelitas y San Martín

Occidente: San Francisco y Álamos I

Estrato: 1 y 2