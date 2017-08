‘Poncho’ Zuleta dice que no ha dejado plantada a las Farc

Tomás Alfonso ‘Poncho’ Zuleta advirtió que no había hecho aseveración alguna sobre el concierto de las Farc. EL PILÓN / Archivo.

En todo un acontecimiento nacional se convirtió la presencia de ‘Poncho’ Zuleta en el afiche promocional del acto político central del lanzamiento del partido político de las Farc, en Bogotá.

La imagen anunciaba además la presencia de Jhonny Rivera, Ky Mani Marley, Orquesta Arón, Banda Bassotti, Ana Tijoux, Totó la Momposina, Hugo Candelario, Rebeldes del Sur, Martín Batalla, Black Esteban y Julián Conrado.

El acto está programado para realizarse en el Parque Simón Bolívar, mañana viernes 1 de septiembre, pero sin la imagen de Tomás Alfonso ‘Poncho’ Zuleta, ya fue retirada del banner publicitario. Ahora aparece Dragón y Caballero.

Sin embargo, algunos medios de comunicación a nivel nacional y regional emitieron pronunciamientos en voz del heredero de la dinastía Zuleta, pero el mismo intérprete habló con EL PILÓN y pidió desmentir todo tipo de declaración.

“Yo no le he dicho a ningún colombiano, a ningún medio de comunicación mi posición sobre el concierto (con las Farc). Es una decisión que no sé si voy o no, no lo sé”, advirtió Zuleta.

El hijo de Emiliano Zuleta Baquero también explicó que nunca ha dejado plantada a las Farc, por eso no se puede afirmar que el 10 de agosto, en el Punto de Normalización en Pondores, en Conejo, La Guajira, lo hizo. Este medio conoció que ese día quien hizo presencia en el lugar su hermano, Fabio Zuleta, en compañía del folclorista Álvaro Álvarez.

Dijo Zuleta que ha sido respetuoso, respecto al tratamiento con el tema del evento público y que tiene carácter político de las Farc. Confirmó no haber autorizado a ninguno de sus integrantes de la agrupación para emitir el denominado comunicado en que se basaron algunos medios informativos.

Uno de los que habló de este tema fue Álvaro Uribe Vélez, expresidente y hoy senador, quien escribió en su cuenta en Twitter: “Farc abusa de Poncho Zuleta quien no aceptó participar en su evento”.

Sin embargo, la cuenta de ‘Poncho’ Zuleta en Instagram confirma la presencia del artista mañana viernes en dos eventos en Bogotá y el sábado en Cúcuta, Norte de Santander.

Así va la grabación

Al anunciar Tomás Alfonso ‘Poncho’ Zuleta su retorno al proyecto de grabación con su compañero, el rey de reyes, Gonzalo Arturo ‘El Cocha’ Molina, el cantante comenzó a incluir la voz en tres canciones que sonarán como regalo de amor y amistad para sus seguidores.

El martes, Zuleta llegó a Faleg Studios con ‘El Cocha’ Molina, así como el productor y corista, Erick Escobar, para trabajar con el ingeniero Luis Cuello Donado en la parte del canto.

‘El Pulmón de Oro’ trabajó en las canciones de Aníbal Velásquez, Luis Durán Escorcia e Iván Calderón, pero a esta última obra le faltó cantarle una estrofa que quedó para cantarla la noche de ayer, miércoles.

“Ya trabajamos en dos canciones y media, falta una estrofa que esperemos Zuleta la saque en un rato de hoy (miércoles), después vendrá la mezcla y masterización, así para los zuletistas tenemos el mejor de regalo de amor y amistad, al igual que para todos los amantes de nuestro folclor vallenato”, declaró el rey de reyes del Festival Vallenato 1997.

Zuleta viene prometiendo estas canciones desde el año anterior, pero uno de los factores que evitó el lanzamiento fue la salida al mercado del trabajo discográfico de Jorge Oñate, ‘Patrimonio cultural’. Además la grabación de Iván Villazón con un tema homenaje a Aníbal Velásquez.

El año anterior, antes de comenzar la grabación, Zuleta se sometió a un sleeve gástrico, en la Clínica Iberoamericana donde fue operado por el médico Jorge Daes. La última grabación de Tomás Alfonso fue en 2014, con el compacto ‘Parao en la raya’.

‘A quién no le gusta eso’ es la canción de Aníbal Velásquez grabada por ‘Poncho’ Zuleta y ‘El Cocha’ Molina.

Por Carlos Mario Jiménez

Carlos.jimenez@elpilon.com.co