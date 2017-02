“Nosotros podemos, yo puedo”, estrategia contra el cáncer

En el departamento del Cesar el promedio de casos conocidos en la Oficina de Epidemiología de Salud es de 466 casos de cáncer.

A nivel mundial este 4 de febrero se conmemoró el Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer, una enfermedad que cobra anualmente millones de vida y las cifras van en aumento porque en la mayoría de los casos no es detectada a tiempo.

Este día designado por Naciones Unidas, la organización Mundial de la Salud y el Centro Internacional de Investigación, es entregado a fomentar medidas de prevención a la incidencia mundial de la enfermedad, que hoy es motivo de análisis de instituciones y eruditos que trabajan en torno a esta patología.

Una de ellas es la Liga de Lucha Contra el Cáncer, seccional Cesar, que bajo la estrategia universal “Nosotros podemos, yo puedo”, trabaja todo el año para la prevención temprana de la enfermedad.

“Es increíble los avances que ha tenido el cáncer, sobre todo el de mama que ahora se le diagnóstica más a las mujeres de temprana edad. Un fenómeno que es más prevenible que cualquier otro tipo de cáncer, es el mayor incidencia entre las mujeres”, expresó Aura Morón, directora de la entidad.

En cáncer que se produce por el comportamiento anormal de las células, es el responsable, según la OMS, de causar 8.2 millones de muertes al año, cifra que incluye 4 millones de muertes prematuras entre las edades de 30 y 69 años, asimismo estimó que durante los próximos diez años el aumento de muertes por esta enfermedad aumentaría hasta superar los 14 millones de personas al año.

En el departamento del Cesar el promedio de casos conocidos en la Oficina de Epidemiología de Salud es de 466 casos, siendo el más frecuente en su orden: el cáncer de mama, próstata, cérvix, colorectal y estómago.

Esta distribución en incidencia de casos de cáncer tiene procedencia en los municipios de: Valledupar 75.3 % Codazzi 41.8 %, Copey 2. 09 %, Aguachica, Bosconia, Chimichagua y San Diego- cada uno con el 1.86 %.

“La cultura moderna ha jugado un papel importante en la incidencia del cáncer, antes los alimentos y factores ambientales eran más saludables. Ahora con la llegada de la tecnología y el consumismo, las comidas tienen conservantes ya nada proviene del campo natural y en el medio ambiente gravitan sustancias químicas que generan enfermedades. Y hay que tener claro que el cáncer es el resultado de toda patología que no es consultada a tiempo”, Juan Carlos Mindiola, médico especialista en cirugía Ontológica y Mastología.

Estas estadísticas podrían disminuir si la población atendiera los consejos preventivos que los profesionales en la salud realizan en el transcurso del año.

“Así no lo estemos viviendo o no tengamos parientes cercanos con este padecimiento, todos debemos trabajar por el cáncer, puede suceder que algún día les toque, porque cuando el cáncer llega no avisa”, puntualizó Aura Morón.

La importancia de la prevención temprana

“Cuando tenía 32 años, constantemente me tocaba los senos y un día vespertinamente me sentí una masa extraña, visité al médico. No pensé que me fuera a suceder a mí, me diagnosticaron cáncer de mama, en mi mente se plasmó la imagen de mi padre porque el murió de cáncer.

Agendé todos los controles, pese al miedo e incertidumbre que sentía, abandoné todo y decidíluchar. Ese fue mi más grande acierto. Decidí y elegí vivir”. Es el testimonio de Paola Pamela Maestre, una mujer de 37 años, sobreviviente que decidió contarle su testimonio a este medio porque quiere dar fe de que la prevención temprana de esta enfermedad es la herramienta indispensable para ganarle la batalla.

“El tratamiento fue difícil porque en el transcurso de mi lucha me extirparon el seno izquierdo y ante el alto riesgo de repetición también los ovarios, ahora no puedo tener hijos, pero le doy gracias a Dios porque fue él y mi familia que me mantuvieron con vida”, agregó.

Según la OMS una tercera parte de todos los tipos de cáncer son prevenibles si se evitan los factores de riesgo.

En el caso de cáncer de mama que es el de mayor incidencia a nivel departamental con un porcentaje de 28.37 %, los profesionales aconsejan, medidas de prevención básicas como: la autoexploración mamaria regular, el examen médico trimestral y la mamografía.

Para los demás tipos de cáncer las medidas a utilizar son las que se pueden prevenir en los factores de riesgos externos como:

-Evitar el exceso de consumo de alcohol y tabaquismo.

-Evitar las prolongadas exposiciones a rayos ultravioleta.

– El sedentarismo.

– El consumo irregular de alimentos con conservantes y sin aporte proteínico.

“Si los usuarios atendieran estas medidas la cifra actual del cáncer serían otras, lamentablemente la cultura del consumismo e incredulidad son factores externos altamente determinantes para cultivar cualquier tipo de cáncer. Y peor aún si esto se le agrega que con la llegada de la era moderna ahora casi todos los alimentos vienen con conservantes”, aseguró el médico especialista en oncología y Mastología, Juan Carlos Mindiola.

Durante todo el año diferentes entidades de salud en Valledupar ofrecen campañas de prevención y asesoría contra esta enfermedad, que todavía representa un desafío para los científicos.

