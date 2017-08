Pipe en la lista roja

Luego de acompañar en el movimiento “Compromiso Ciudadano” del precandidato a la Presidencia de la República, Sergio Fajardo, el exconcejal de Valledupar, Hernán Felipe Araujo, aspirará a la Cámara de Representantes por el partido Liberal.

Esa fue la gran sorpresa del comité de recolección de firmas de Fajardo, que a su llegada a Valledupar preguntaron qué será de ‘Pipe’ y como siempre esperaban contar con él; la sorpresa es que el exconcejal liberal tomó su rumbo y hoy es de los más opcionados para conformar la ‘lista roja’ a la Cámara. ¡Ánimo Fajardo, que después de marzo es posible que Pipe le meta la ficha a su aspiración!

Vives esperando

Ricardo Vives, exconcejal de Valledupar, está trabajando y no sólo en el sector privado, en esta última semana trabaja intensamente en la lectura de los estatutos del partido Cambio Radical; la razón, no se ha definido el futuro del concejal Leonardo Mestre y debido a los roces que ha tenido con el representante ‘Chichí’ Quintero, duda mucho que este se preocupe por agilizar los trámites y posesionarlo como el remplazo de Mestre. Desde las elecciones locales, el concejal esperaba el apoyo del congresista, pero este no se dio, porque ‘Chichí’ prefirió apoyar a Gloria Ovalle, lo que le restó fuerza política y lo dejó por fuera de la corporación.

No se decide

Indeciso está el excandidato a la Alcaldía de Valledupar, Jaime González, quien a pesar de estar trabajando y preparándose en Bogotá, tiene el deseo de lanzarse como candidato a la Cámara de Representantes, pero lo frena su anhelo de ser el primer mandatario de los vallenatos. Aunque el excandidato ha consultado con sus amigos políticos, aún no se atreve a hablar del tema, porque a pesar de ser militante de Cambio Radical, tiene una gran identidad con el Liberal y últimamente ha recibido propuestas del partido Alas, próximamente “Somos” para conformar una lista interesante de políticos jóvenes. A decidirse muchacho, aunque en los dos primeros no se le ven opciones.