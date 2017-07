Peter y ‘Juancho’ sorprendieron con el canto de Martín Elías en su nueva producción

Peter Manjarrés y ‘Juancho’ De la Espriella estarán en Valledupar mañana jueves, ofrecerán una rueda de prensa en el hotel Sonesta, a partir de las 11:00 de la mañana.

Acompañar a ‘Juancho’ De la Espriella, en una producción que prepara el acordeonero para celebrar 20 años de vida artística, sirvió para rendirle homenaje a Martín Elías en la nueva producción de Peter Manjarrés, denominada ‘Lo que tú querías, un vallenato’.

El público que esperaba el lanzamiento del disco para hoy 26 de julio, cuando el cantante ganador dos veces del Grammy Latino está de cumpleaños, se sorprendió al escuchar la voz del hijo de Diomedes Díaz, quien falleció el pasado 14 de abril en Sincelejo, después de sufrir un accidente de tránsito en una carretera de Sucre.

Martín Elías aparece cantando a dúo con ‘El Caballero’ en la canción ‘Que me perdone el amor’, autoría de Luis Egurrola.

“Esa canción estaba incluida en el compacto que yo tengo preparado para celebrar mis 20 años vida artística, pero en consenso con Peter decidimos hacerle un homenaje; quisimos tenerlo en secreto, no darle prensa, para que fuera una sorpresa para el público”, dijo ‘Juancho’ De la Espriella en diálogo telefónico con EL PILÓN.

La obra fue grabada hace más de un año en Valledupar, Martín Elías habría hecho el canto completo, pero De la Espriella ideó que Manjarrés interpretara varias estrofas y así montar la canción a dos voces. El proceso de mezcla fue de Javier Mugno.

‘Lo que tú querías, un vallenato’ podrán encontrarlo en todas las discotiendas del país y las diferentes plataformas de streaming y descarga digital. Éste álbum que viene cargado de sentimiento, poesía y alegría vallenata, contiene 14 canciones en el disco físico y tendrá un plus de 18 canciones para la versión digital.

Aparecen autores como Aurelio ‘Yeyo’ Núñez, Omar Geles, Felipe Peláez, Iván Ovalle, ‘Franco’ Argüelles, Neil Pertuz, Luis Egurrola, Sergio Luis Rodríguez, Daimer Sierra, Hernando Marín, ‘Juancho’ Polo Valencia y Richard Daza.

Así mismo, extendieron la invitación a compositores de la nueva generación, como es el caso de Julio de Ossa Jr., el debút de Carlos Mario Parra y Diego Daza.

Canciones:

1. Un vallenato (Omar Geles)

2. Dime que te pasó (Daimer Sierra)

3. Mi mampana (Franco Argüelles)

4. Lo que tú querías (Aurelio Núñez)

5. La pelaita chicle (Carlos Mario Parra)

6. Incompatibles (Iván Ovalle)

7. El repechaje (Julio de la Ossa)

8. Que me perdone el amor (Luis Egurrola)

9. Mil gracias por amarme (Neil Pertuz)

10. Angélica María – Toca Juancho (Victor Moreno)

11. Cien años contigo (Sergio Luis Rodríguez)

12. Yo no tengo la culpa (Richard Daza)

13. Los años (Hernando Marín)

14. El huracán (Julio de la Ossa)

15. Bella (Felipe Peláez)

16. La que no me conoce (Diego Daza)

17. Incompatibles – ft. Iván Ovalle (Iván Ovalle)

18. Goza goza (Diego Daza)

Por Carlos Mario Jiménez

Carlos.jimenez@elpilon.com.co