Personería de Valledupar será garante del plebiscito

Alfonso Campo Martínez, personero de Valledupar. Foto: Archivo.

Luego de que la Corte Constitucional diera a conocer la sentencia C-379 de 2016, que estipula las restricciones a los órganos de control para hacer proselitismo a favor o en contra del plebiscito, el personero de Valledupar, Alfonso Campo Martínez, anunció que la entidad que él lidera cumplirá con la función de garantizarle a la ciudadanía que le sea respetado el derecho al sufragio.

“Los órganos de control tienen la obligación de ser garantes del plebiscito y no de tomar partido, limitación prevista en el artículo 219 de la Constitución, y como una entidad imparcial que somos y no participamos en ninguna campaña, por el Sí o por el No, en el marco del plebiscito para la paz; nos limitamos a cumplir nuestra función”, dijo el personero Alfonso Campo.

El funcionario además invitó a los comités de campañas inscritas por el Sí y por el No a hacerse acompañar de la agencia del Ministerio Público, a denunciar cualquier inquietud o irregularidad, convirtiéndose en veedores del desarrollo de los mecanismos de participación durante la campaña.

El personero aseguró que la entidad que representa garantizará los derechos de los ciudadanos y contribuirá, en acuerdo con las demás entidades competentes, a que se realicen unas elecciones transparentes.

Agregó que el próximo 2 de octubre habrá un funcionario de la Personería en cada puesto de votación de Valledupar y sus 25 corregimientos.

Andreina Bandera / EL PILÓN

Andreina.bandera@elpilon.com.co