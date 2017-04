Periodismo sin sentido a la caza del vallenato

Por:





No soy escritor, ni periodista o algo parecido, estoy terminando mi carrera como ingeniero civil, pero la muerte de Martín Elías y el facilismo de la prensa escrita en Colombia me obliga a dar mi opinión como derecho de todos.

Me sorprende que personajes como ‘El Matador’ de El Tiempo comparta una columna maliciosa y desesperada de protagonismo como la que escribió Isidro Santos para Las 2 Orillas en referencia a Martín Elías Díaz Acosta, en donde aprovecha de manera cobarde la muerte de una buena persona, noble y sincera como el Gran Martín Elías, se despacha sin escrúpulos haciendo comparaciones y criticas sin sentido, desmeritando el trayecto de este artista del folclor colombiano, sin fundamento y valiéndose de argumentos incoherentes, como comparar a Martín Elías Díaz con Bob Dylan, melodías y música distinta, donde no cabe ningún tipo de comparación, sería fácil para mi valerme del gran Jimmy Breslin y su Pulitzer para demeritar el trabajo de Isidro Santos Gutiérrez y concluir que es un periodista frustrado y fracasado, o decirle a Matador que es un hipócrita porque en sus caricaturas no condena a Luis Carlos Sarmiento Angulo y sus socios, con la misma fuerza que arremete contra Álvaro Uribe Vélez y sus secuaces.

No tengo nada que decir de María Antonia García, a quien desenmascaré con un trino el 14 de abril del 2017 que decía: Sin ninguna razón, usa la muerte de un buen hombre para buscar protagonismo. Después pide disculpas hipócritas públicamente y queda bien”.

Es este periodismo facilista y mañoso el que debemos rechazar, ese que se vale de la memoria de una buena persona para generar noticia y controversia, les queda grande escribir artículos de los delincuentes de cuello blanco que en la mayoría de las veces son dueños de los medios de comunicación y sus jefes directos, periodismo egoísta y cobarde que protege al que le conviene y condena a el inocente.

Por Pedro Daza Ardila