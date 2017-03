Perdió el control de la moto y se mató en la calle 44

“Lo único que pedimos es justicia tanto divina, como terrenal; ese fue un hecho macabro y espeluznante que no tiene perdón de Dios y ese hombre, a quien no conocemos, tiene que pagarla donde quiera que esté, porque no se condolió de matar a sangre fría a dos criaturas inocentes que no tenían nada que ver en el caso, y a una mujer buena y dedicada siempre a su trabajo”.