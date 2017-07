¡Peligro! Señales deterioradas

El mal estado de las señales de tránsito en Valledupar se aprecia enla mayoría de las esquinas. EL PILÓN//Jaider Santana.

EL PILÓN hizo un recorrido por diferentes puntos de Valledupar y encontró que muchas de las señales de tránsito están deterioradas; algunas oxidadas, otras partidas y las que más generan peligro son las poco visibles debido la cantidad de ramas de árboles que las cubren.

A la falta de cultura ciudadana en la capital del Cesar, que ha ocasiona accidentes viales, se suman las precarias condiciones de las señales de tránsito que representan un peligro latente para conductores y peatones.

A finales de octubre de 2013 empezó la muerte súbita de la concesión de Amoblamiento Urbano, que tenía a cargo el mantenimiento y adecuación de estas señales.

En marzo de 2014, a través de la Resolución 000312, el alcalde Fredys Socarrás, confirmó la terminación unilateral de la concesión que entre 2006 y 2013 percibió alrededor de 30.000 millones de pesos pero, al parecer, el dinero no era visible en obras o proyectos, lo que ocasionaba un desangre financiero al Municipio.

Con la caducidad del contrato número 039 de 2005, suscrito ante el municipio de Valledupar y la Unión Temporal Amoblamiento Urbano, conformada inicialmente por las sociedades Comingel Ltda y Construcciones Hilsaca Ltda, con un término de 20 años sin vigencias futuras tuvieran trámite presupuestal, ahora la Secretaría de Tránsito y Transporte de Valledupar quedó a cargo de dicha funcionalidad.

Hace un año se dio por terminado este contrato y aún se observan señales en mal estado.

En cuanto a los semáforos frecuentemente permanecen intermitentes generando traumatismos en el flujo vehicular. En barrios como Villa Miriam y Los Fundadores los semáforos resultaron averiados hace varios meses durante alteraciones de orden público y a la fecha no ha sido reparados.

Las señales de tránsito en gran parte de la ciudad están cubiertas por árboles, grafitis sobre el área reflectora, borrosas por el paso del tiempo y la falta de mantenimiento.

Los conductores manifiestan que se requiere una poda técnica de los árboles para que las señales vuelvan a ser invisibles, aunque gran parte de la afectación la produce el vandalismo.

El barrio Álamos II es uno de los más afectados por falta de señalización. Los habitantes del sector advierten que los accidentes son constantes, “las señales son ignoradas sin intensión, sobre todo en las horas de la noche”, dijo uno de los moradores de este barrio del sur de Valledupar.

¿Por qué el atraso en la adecuación de las señales de tránsito?

Según el secretario de Tránsito y Transporte Municipal, Oscar Tom Socarrás dijo que existen varios proyectos para el mejoramiento de estas herramientas de tránsito, pero que no se han podido llevar a cabo por falta de recursos.

La falta de recursos para cumplir los planes de tránsito, al parecer, se debe a que los rubros que percibía la Concesión de Amoblamiento Urbano no pasaron a la Secretaría de Tránsito sino a la Alcaldía de manera directa.

No obstante, el secretario manifestó que existe un proyecto de 1.250 millones de pesos para la demarcación vial, mejoramiento de señalización en toda la ciudad, planes de movilidad y el reemplazo de algunas señales obsoletas. Además se van a instalar más señales de pare en los sectores que no tienen.

A finales de julio se adjudicaría dicho contrato, luego vendrá la instalación, y entre mediados de agosto y septiembre se verían los resultados.

En cuanto al tema semafórico la Secretaría de Tránsito licitará un proyecto que contempla tres nuevas intercepciones semafóricas y reparar los semáforos que están dañados.

La Secretaría de Tránsito ya ha instalado 10 cruces semafóricos en Valledupar, incluyendo el de la glorieta Mi Pedazo de Acordeón, La Esperanza, la zona llamada Las Mayas de Corelca. Los nuevos puntos de semaforización serán: la avenida nueva denominada Sierra Nevada con carrera 23, la calle 44 con carrera 25 y avenida Salguero con calle 39 (por Servipan).

El secretario de tránsito de Valledupar reconoció que existen puntos de alta accidentalidad, también ocasionadas por la falta de cultura ciudadana, por lo que que este semestre se retomará el proyecto de ‘Movilitransfórmate’ que asciende a 300 millones de pesos para hacer campañas de publicidad y cultura ciudadana para temas específicos de prevención y seguridad vial.

“Visitaremos a los colegios, empresas de transporte público colectivo y taxis que serán objetos de la campaña para sensibilizar a la población por infringir normas y por andar en velocidades no adecuadas”, dijo el funcionario.

Accidentes fatales

En la Procuraduría General de la Nación reposa un proceso que da cuenta de la demanda que grupo de personas instauró contra el Municipio de Valledupar, Secretaría Municipal de Transito y Concesión Amoblamiento Urbano de Valledupar (Cesar) para que se les declarara administrativamente responsables de la muerte del señor Carlos Javier Meléndez Barón, ocurrida el 11 de diciembre de 2008 al sufrir un accidente en la manzana 45, frente a la casa 14 de la Urbanización Villa Dariana de Valledupar, al estrellar la motocicleta en la que se movilizaba con otro automotor porque no había estaban señalizadas las calles y carreras de ese sector.

Puntos de vista:

Fidel Santana. Vendedor de verduras.

Las señales de tránsito están muy deterioradas. El problema también es que no se ven y causan muchos accidentes.

Aduldifo Truyal Castro. Vendedor de verduras.

Las señales de tránsito de Valledupar están sin ley, a cada momento hay accidentes entre motos y carros.

Antonio Jiménez. Taxista.

Nosotros trabajamos forzadamente porque hay muchos jóvenes que se vuelan las señales de tránsito, no las ven.

Por Merlin Duarte García/El Pilón

merlin.duarte@elpilon.com.co