“Pedimos que nos reparen el puente”: JAC 450 Años

Así se encuentra el puente de la Ciudadela 450 Años.

Desde hace dos meses, los habitantes de la Ciudadela 450 Años se ven en apuros cuando intentan pasar por el puente que conecta las etapas II y III de este barrio del suroccidente de Valledupar.

La mitad de la estructura de cemento con hierro está en el suelo y la otra parte amenaza con irse también al piso en cualquier momento tras el continuo paso de automóviles y bicicletas.

El presidente de la Junta de Acción Comunal, Yeiner Cotes, aseguró a EL PILÓN que el daño en el puente lo generó un carro transportador de basura de la empresa Aseo del Norte en el mes de octubre del año pasado.

“El camión de la empresa Aseo del Norte fue a pasar de la etapa II a la III y tumbó la estructura, eso pasó en octubre. Le pasamos un oficio al gerente de Aseo del Norte y hasta la fecha no me ha dado respuesta. Esto no pueden dejarlo así, es un peligro para quienes transitan por el puente”, dijo el líder comunitario.

Al respecto, el gerente de la empresa prestadora del servicio de aseo en Valledupar, Cristian Martelo, precisó que el arreglo del puente le corresponde a la administración municipal.

“Tengo conocimiento que un equipo de la empresa en épocas de lluvia se enterró sobre este punto, pero se debe tener en cuenta que esa es una vía pública, no tengo como decirle a la comunidad que les voy a reparar el puente porque es una estructura del municipio. Nosotros prestamos un servicio y no podemos asumir el arreglo de este, podría ser un mayor problema y no una solución”, aclaró.

Por Jennifer Polo