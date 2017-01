Pedalear: salud y turismo

La vía al corregimiento de Patillal es la más preferida por los practicantes a esta afición que cada día gana adeptos.

No hay noche que don José Maestre no le ‘eche una manito’ a su ‘caballito de acero’; una engrasada o una brillada a su vehículo hacen parte de las tareas previas a una madrugada de aventura por las carreteras de Valledupar.

Un trapo rojo con olor a grasa y una bomba manual para atender cualquier percance vial son los principales acompañante del hombre que un día fue ‘devorado’ por el alcohol y los excesos, los mismos que hace 16 años acabaron con su hoja de vida y lo dejaron literalmente sin empleo.

Hoy, viviendo inmerso en la soledad, en una habitación del barrio Divino Niño de Valledupar, experimenta su propio drama; no encuentra salida a su aburrido laberinto social, lejos del afecto familiar por culpa de las adicciones, de las que él mismo asegura “fueron superadas”.

Sin embargo, su monótona vida sin norte cambió. “Yo estaba dormido y sentí que algo tocó mi cuerpo de pies a cabeza, fue una sensación indescriptible, me paré de la cama y dije no más…me hice muchos interrogantes del porqué de mi situación, sentí que Dios me dio fuerzas para decir no más. Desde entonces asisto a la iglesia y todas las mañanas hago una ruta en bicicleta por la vía a Patillal, con eso me he desintoxicado y encontrado un nuevo estilo de vida, siento que soy otra persona”, dijo el hombre de 71 años, mientras toma con sus dos manos la bicicleta que hace tres años le regaló el mayor de sus hijos.

Como José Maestre, centenares de personas que viven en Valledupar encontraron en la bicicleta una herramienta saludable, pero también se ha convertido en herramienta fundamental para fortalecer el turismo en el municipio, tal como lo reconoce el exconcejal Hernán Felipe Araújo, uno de los fieles practicantes de estas actividades.

“Esta es una actividad que genera ingresos, hoy vemos en cualquier vía 30 ó 50 personas montando bicicleta hacia zonas que antes no visitábamos como Los Corazones, El Jabo, La Mesa, Patillal, La Vega, Guacoche. Es común encontrarnos con el vendedor de tinto, frutas, jugos y fritos, que sin duda brinda dinámica a todas estas actividades biosaludables y turísticas porque este vehículo nos da la opción de disfrutar de los paisajes, de salir de la monotonía. Hay gente que se preocupa por su salud y por su físico”, reconoció Araújo.

Además aseguró que es fácil encontrar compañía a la hora de practicar este tipo de actividades. “Yo diría que hay 500 personas en este plan diario o semana hacia sitios que son atractivos como la vía a Sabanas de Crespo, entrando por La Pedregosa, donde existen unos caminos maravillosos que nos conducen a un lugar tranquilo del río Guatapurí; por San Diego, Media Luna y Las Casitas también son sitios escogidos por algunos para disfrutar de la belleza turística”, acotó.

Para facilitar esta práctica el exconcejal exhortó a las autoridades para que asuman en rol de brindar condiciones en las vías, realizando trabajos pedagógicos para que los conductores sean tolerantes y prudentes en la vía.

Uno de los grupos que promueve el ciclismo turístico en la capital del Cesar es el club Nabusimake, cuyo presidente, Alfonso Cárdenas, está organizando un evento cicloturístico denominado Travesía Caribe, que se realizará en los próximos meses.

“En el Cesar hay muchos atractivos como Nabusimake, Pueblo Bello y Atánquez, esos podrían ser los lugares que recorrerá esta travesía, hay algunas cosas por definir y sería un espacio adecuando para aquellas personas que practican el turismo en bicicleta”, explicó.

Más de 20 escarabajos conforman este club vallenato que durante años viene promoviendo este tipo de actividades. “Esta actividad de ir en grupo a pasear en bicicleta es una alternativa para conocer nuestras riquezas naturales, es común ver ciclistas en las vías Valledupar-La Mina, Cerro de las Antenas, El Jabo o Guacoche, cada día son más los que se suman a esta actividad saludable que dicho sea de paso promueve el turismo local”, recalcó Alfonso Cárdenas.

Los beneficios

Montar en bicicleta supone un magnífico ejercicio cardiovascular que fortalece el corazón.

Además la participación de los músculos y de las articulaciones es máxima en número e intensidad durante el ejercicio del pedaleo. Está científicamente comprobado y demostrado que la constancia del ejercicio realizado al montar en bicicleta aporta excelentes beneficios a la salud y así lo constatan numerosos estudios realizados. Pedaleando al menos media hora se entrenan al máximo los cuádriceps y se tonifican y endurecen los glúteos. Los mayores beneficios se obtienen además porque al mismo tiempo se ejercita la parte superior (pecho, espalda, hombros) y también la parte inferior del cuerpo (muslos, nalgas, pantorrillas) esto aporta beneficios directos sobre la salud resultando así uno de los más completos ejercicios que se pueden realizar para mantener el cuerpo activo. Los mayores beneficios de montar este vehículo se encuentran cuando se hace un uso regular del mismo, aquellos que acuden al trabajo a diario en bicicleta gozan de unas ventajas para su salud mayores que quien practica deporte solamente los fines de semana.

Los beneficios de montar en bicicleta de forma regular reducen el riesgo de infarto. Con el ejercicio del pedaleo el ritmo cardiaco máximo aumenta y la presión arterial disminuye.

El corazón trabaja economizando y tiende a reducir el colesterol LDL, con lo que tlos vasos tendrán menos posibilidades de calcificarse; los vasos sanguíneos se conservan flexibles y saludables cuando las piernas se mueven cada día. Una razón más que aumenta los beneficios de montar en bicicleta.

Para la máxima eficiencia del ejercicio al montar en bicicleta se recomienda hacer un trabajo de intervalos con cambios de ritmo frecuentes. Es el tipo de entrenamiento que más rápido te hace mejorar y obtener los mayores beneficios para tu salud. El entrenamiento a intervalos es una alternativa viable y efectiva al ejercicio tradicional de 30 a 45 minutos de trabajos aérobico moderado.

Calienta a ritmo suave, con una cadencia de pedaleo alta, alcanza tu ritmo de rodaje y luego intercala, cada 15 minutos, aumentos de intensidad de 3 a 4 minutos de duración en los que tu respiración se agite considerablemente (80 al 85% de tus pulsaciones máximas). Aumentarás tu calidad de vida considerablemente.

Los riesgos

Pero esta actividad que cada toma fuerza en Valledupar se ve empañada por la poca cultura que hay en las carreteras por parte de algunos conductores de carros que aparentemente no facilitan la movilidad de los ciclistas en la vía.

Luis Hernán Delgado, máxima figura del ciclismo recreativo del Cesar, fue arrollado por un vehículo cuando el 29 de enero de 2015 se movilizaba en su bicicleta a la altura del colegio Casd. En el hecho, el pedalista sufrió fractura en su rodilla izquierda que lo mantuvo alejado de las carreteras por más de un año.

“Aquí no hay cultura para permitir que se haga esta actividad en las vías, algunos conductores no respetan al ciclista. Mire hace tres año fue a mí y posteriormente dos compañeros fueron arrollados por el Batallón de Ingenieros”, lamentó Luis Hernán Delgado, ganador de varias etapas en la Vuelta al Valle y vencedor en clásicas regionales como la de Curumaní, entre otras pruebas internacionales.

“Manejar bicicleta es saludable, yo llevo 60 años manejando, el médico lo recomienda, me mantengo activo porque tengo este hábito, hace poco me vine de Neiva en bicicleta, duré cinco días para llegar a Valledupar, lo hice porque me siento activo”, reconoció en su momento ‘El Cali’.

Una alternativa

La pasión por la bicicleta cada día es más creciente, no solo porque es cómoda para viajar sino porque no consume mucho dinero en combustibles, lo que la convierte en un medio de transporte amable con el medio ambiente y apto para enfrentar muchos parajes imposibles para vehículos de cuatros ruedas.

El ciclo turismo combina la actividad física con el turismo sobre una bicicleta, sirve como terapia de relajación y se pueden hacer viajes de un día, de una semana, de un mes, incluso hay viajeros que no dejan su bicicleta en meses, esto ha hecho que el sector turístico este dando vuelta hacia los turistas aventureros y no a los turistas vacacionales que solo viajan una vez por año.

Montar en bicicleta es un deporte para todos los públicos. Se puede alcanzar un alto rendimiento, o sencillamente obtener el placer de realizar ejercicio o disfrutar en familia de forma moderada.

Nibaldo Bustamante/EL PILÓN