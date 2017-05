Pavimentación de Edgardo Pupo tendrá que esperar

Estas son algunas de las calles del Edgardo Pupo que requieren pavimentación. Leonardo Alvarado.

Los pobladores del barrio Edgardo Pupo de Valledupar están muy molestos porque se sienten olvidados por la Alcaldía de Valledupar. La presidenta de la Junta de Acción Comunal, María de los Santos Reales, dijo que el año pasado realizaron una reunión en el colegio Upar y les prometieron que iban a pavimentar, pero aún no se ha concretado el proyecto.

“El año pasado tuvimos una reunión en el colegio Upar y el secretario Juan Pablo Morón nos dijo que solicitáramos la pavimentación de las calles, para que saliéramos beneficiados en el primer proyecto, pero no lo metió, nos han dicho que este año sí, que van a pavimentar, pero nada”, expresó la líder comunitaria.

El barrio Edgardo Pupo tiene problemas con algunas de sus calles sin pavimentar, según los habitantes los mandatarios solo han prometido, pero ninguno ha cumplido.

“Le pedimos en viva voz como comunidad al doctor Juan Pablo Morón, secretario de Obras Municipal, que cumpla, que no nos trate como niños si no como personas adultas, que no nos engañen porque los que pasamos la pena con la comunidad somos nosotros, porque venimos contentos gritando que ya van a pavimentar, pero nos dejan como mentirosos, todo se queda en palabras, solo promesas como la canción de Silvio Brito, queremos que esto se lleve a cabo”, añadió la líder del barrio.

El secretario de Obras de Valledupar, Juan Pablo Morón, dijo a EL PILÓN que los programas de pavimentación van adelantándose en la medida que haya proyectos y recursos. “Es normal que la comunidad que no tengan pavimento, solicite, no se trata de incumplimiento, es porque no ha habido recursos”, dijo el funcionario municipal.

Debido a las calles sin pavimentar, la comunidad sufre de inundaciones en la temporada de lluvias. “Nos tocó hacer este muro porque cada vez que llueve las calles se llenan de agua y arrastran piedras y cuanta basura, sin contar el daño de los muebles”, dijo Deisy Díaz.

